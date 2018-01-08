«تشكيل» يستضيف أعمال كريستين مولر وفاي مكول في معرض «الفنان المقيم»

يستضيف مركز «تشكيل» فــي دبي ضمن برنامج الفنانين المقيمين، اعتباراً مــن غد، معرض «الفنان المقيم: كريستين مولر وفاي مكول».

وأمضت كل مـــن الفنانة الأسترالية كريستين مولر، والمصممة البريطانية فاي مكول ثلاثة أشهر متواصلة في استوديوهات مركز تشكيل المجهزة كلياً، حيث قامتا بتطوير ممارساتهما الإبداعية الخاصة من خلال التفاعل مع المجتمع المحلي عبر سلسلة من ورش العمل، والحوارات الفنية.

تطوير

وقالت ليزا بال- ليتشجار، نائبة المدير لدى مركز «تشكيل»: «على مدار السنوات الست الماضية، استفاد أكثر من 40 فناناً من 15 دولة مختلفة من الفرص المميزة التي يوفرها البرنامج لقضاء وقت فني معنا هنا في دبي لتطوير الممارسات الإبداعية والتجريبية باستخدام سلسلة من الوسائط والمواد الفنية المختلفة».

وأضافت قائلة: «مع المساهمة الكبيرة لحي دبي للتصميم وغيرها من الفعاليات الفنية المميزة مثل أسبوع دبي للتصميم في تعزيز مكانة فنون التصميم في الإمارات العربية المتحدة، فقد مثّل إطلاق برنامج الفنان المقيم تطوراً منطقياً للأساليب الفنية المعتمدة في مركز تشكيل؛ ونتطلع بشوق لعرض التصاميم المميزة التي أبدعتها كل من كريستين مولر وفاي مكول خلال هذه المشاركة، أمام الجمهور من خلال معرض الفنان المقيم».

مرحلة

ويُشكل برنامج «الفنان المقيم» مرحلة هامة ومحورية خلال المسيرة الفنية والمهنية لكل فنان، إذ حثّ البرنامج الفنانتين كريستين مولر وفاي مكول على الارتقاء بأعمالهما وإبداعاتهما إلى ما هو أبعد من حدود التخصص لاستكشاف الآليات والمواد وأساليب العمل الجديدة، والاستجابة في الوقت ذاته إلى تجاربهن الخاصة التي اختبرنها خلال فترة حياتهن وعملهن في منطقة الخليج العربي.

وانطلق برنامج الفنان المقيم مع نهاية سبتمبر ويستمر لغاية ديسمبر 2017، وشكل البرنامج أول مشاركة لكلتا المصممتين اللتين حرصتا خلال إقامتهما في مركز تشكيل على إقامة ورش العمل في أبرز المعالم الإبداعية الأخرى في دبي بما فيها أكاديمية L’École من فان كليف أند آربلز الموجودة في حي دبي للتصميم، ومركز الشباب الذي أسس من قبل الحكومة الإماراتية لاحتضان إبداعات الشباب ضمن بيئة إبداعية تهدف إلى بناء مجتمعات شبابية رائدة.