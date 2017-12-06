مهرجان دبي السينمائي 14 ينطلق الليلة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الرابعة عشرة، التي تقام في مدينة جميرا بدبي، إيذاناً بإطلاق ماراثون المنافسة على جوائز المهر الطويل والإماراتي والخليجي. ومن المقرر أن تشهد سجادة المهرجان الحمراء مرور كوكبة من نجوم السينما العالمية والعربية، والذين سيكونون على موعد مع حكاية يعرضها فيلم «هوستيلز» للمخرج سكوت كوبر.

في دورة العام الجاري، يرفع المهرجان شعار «السينما تأتيك»، وفيها يعرض مجموعة من أفضل نتاجات السينما العالمية والعربية، في وقت تحول فيه المهرجان إلى منصة لاكتشاف المواهب الصاعدة، التي تمثل طاقات سينمائية عربية واعدة.

حيث يعرض المهرجان نحو 59 عملاً سينمائياً عربياً، تروي حكايات درامية وأخرى كوميدية والكثير من قصص الحب، جلها جاء من الإمارات وبلاد الشام ومنطقة الخليج وشمال أفريقيا، في حين يفتح فيه المجال واسعاً لأفلام تمثل وجهات نظر عالمية، ليكون ختامه خيالياً، بفيلم «حرب النجوم: الجيداي الأخير» للمخرج رايان جونسون، حيث يعد هذا الفيلم الجزء الثامن والأحدث في سلسلة «حرب النجوم».

نجوم

أسماء لامعة كثيرة، يتوقع مرورها الليلة على السجادة الحمراء، على رأسهم الممثل باتريك ستيورات، وعرفان خان، والسيناريست المصري وحيد حامد، ليشكل ثلاثتهم نجوم الليلة الأولى، حيث سيتم تكريمهم بجائزة إنجازات الفنانين، في الوقت نفسه، يتوقع أن تكون الممثلة كيت بلانشيت، وسارة جيسيكا باركر، وڤاينيسا ويلليامز،.

وأليشا ديكسون، وديفيد هاربور، من بين الحضور، في حين سيطل من العالم العربي، يسرا ونيللي كريم، ومنى واصف، وعايدة رياض، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصفية العمري، وصالح بكري، وأحمد عز، وطارق الجنايني، هند صبري، وعمرو يوسف، ومنّة شلبي، وغيرهم .

أما خليجياً فلن تخلو السجادة من وجود عدد من الأسماء المهمة على الساحة، ومن بينهم المخرجة هيفاء المنصور، ومنصور الفيلي، وأشجان، وميساء المغربي، وعبدالله بو عابد، ونيفين ماضي، وآلاء شاكر، وعمر غباش، وسلطان النيادي، وسميرة أحمد، وغيرهم.

أنشطة السوق

وبالتزامن مع عروض المهرجان، تقام أنشطة سوق دبي السينمائي، الذي ساهم منذ انطلاقته في 2007 بدعم أكثر من 300 مشروع سينمائي، من خلال منحها الدعم اللازم، لتنال فيما بعد إشادة الجمهور من حول العالم.

«دبي للإعلام»

بصفتها راعياً رئيسياً، أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، عن مواكبتها لفعاليات المهرجان طوال فترة انعقاده، كما أعلنت عن نقلها، عبر قنوات المؤسسة المختلفة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقائع حفلي الافتتاح والاختتام على الهواء مباشرة إلى جانب ما يتضمنه المهرجان من أنشطة وفعاليات أخرى.