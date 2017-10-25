«دبي» المدينة الأكثر مستقبلية في العالم.. وهذه الأدلة!

إضافة إلى كونها موطنا لبعض من أفخم الفنادق في العالم وأكبر مراكز التسوق، فإن دبي حظيت عن جدارة بسمعة كونها على استعداد للذهاب إلى ما لانهاية مع أحدث التقنيات الناشئة.

من قوات الشرطة الروبوتية إلى السيارات ذاتية القيادة، اختار موقع Digital Trends بعضا من الابتكارات التكنولوجية الأكثر إثارة في المدينة.

الإطفائي الآلي:

قررت دبي استخدام رجل الإطفاء الآلي الطائر في مكافحة الحرائق بفضل تعاون بين مارتين أيركراف والدفاع المدني بدبي يمكن استخدامه على طول خط ساحل المدينة الواسع.

وفي حين لا تزال معظم المدن تتعجب في حيرة عن استخدامات السيارات ذاتية القيادة العادية، كانت دبي منهمكة في دراسة استخدام السيارات الطائرة ذاتية القيادة.

الشرطي الآلي:

تم إدخال أول شرطي الروبوت هذا الصيف، مزود بكاميرا لنقل الصور الحية وتحديد المشتبه بهم، وشاشة تعمل باللمس والتي يمكن استخدامها من قبل أفراد الجمهور للإبلاغ عن الجرائم وطرح الأسئلة. ووفقا لقسم الخدمات الذكية في شرطة دبي، فإن هذه الروبوتات البشرية ستشكل ربع كامل من قوة الشرطة المحلية بحلول عام 2030.

سيارة دورية طائرة:

كما وقعت دبي اتفاقية مع شركة سنغافورية ناشئة تدعى أوتساو ديجيتال لتقديم سيارات شرطي ذاتية القيادة.

والأهم من ذلك، أنها يمكن أن تعمل كنظم مراقبة محمولة للبحث عن الأفراد المطلوبين والمركبات، أو الأشياء المشبوهة تركت دون مراقبة.

محطة للطاقة الشمسية الضخمة



وتسلم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الشهر الماضي عقدا بناء توسعة أخرى، لتمتد في النهاية على مساحة ضخمة تبلغ 83 ميلا مربعا، مما يجعلها أكبر مجمع شمسي في العالم.

الكوكب الأحمر على الأرض:

ما إن تعتقد أن دبي استنفذت الأفكار، حتى تسمع عن خطط لبناء "مدينة محاكاة فضائية" هائلة ستقدم "نموذجا واقعيا قابلا للحياة لمحاكاة الحياة على سطح المريخ".

أطول مبنى قائم حتى الآن:

أي مدينة مستقبل "فائقة" ستكون دبي دون أن تحقق الرقم القياسي العالمي لأطول ناطحة سحاب في العالم؟ يقع برج خليفة على ارتفاع 2،722 قدم. وهو دليل عظيم على "مستقبلية جديدة".