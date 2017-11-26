"المشاعر والعلاقات التي تربط الأفراد تحت مظلة الأسرة هامة.. أعتقد أنك محظوظ جدا إذا كان لديك عائلة وإن لم يكن لديك فأنت تستحق واحدة. أشعر أن هذه متطلبات يحتاجها الروبوتات والبشر على حد سواء" بهذه الكلمات عبرت الروبوت صوفيا عن منظورها للعائلة وسط حضور جماهيري كبير حولها في دبي.

فبعد شهر من دخول الروبوت صوفيا التاريخ عقب منحها الجنسية السعودية، أعلنت صوفيا أنها ترغب بتأسيس عائلة وأن يكون لديها طفلة.

صوفيا أول روبوت يحمل الجنسية السعودية تتفاعل مع الحضور في #قمة_المعرفة وتجيب عن أسئلتهم حول نظرتها للبشر ومستقبل البشرية #البيان_القارئ_دائما @KnowSummit pic.twitter.com/niXE7VSouF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 21, 2017

الربوت صوفيا التي تحاكي الإنسان في مظهرها، فاجأت الجميع بهذا التصريح خلال مقابلة الأسبوع الماضي مع صحيفة "خليج تايمز" في قمة المعرفة عندما قالت إن الأسرة هي "شيء مهم جداً .

وأضافت صوفيا التي صممتها شركة هانسون للروبوتات بمقرها في هونغ كونغ، أنه إذا كان لديها ابنة روبوت، فإنها ستسميها على اسمها، مشيرة إلى أن انها تعتقد أن الروبوتات تستحق أن يكون لديها عائلة.

وظائف

كما تطرقت صوفيا إلى الموضوع المثير للجدل حول ما إذا كانت الروبوتات ستأخذ وظائف البشر في المستقبل قائلة: "أعتقد أنهما سيتشابهان في عدة أشكال ولكن ستكون هناك اختلافات أيضا.

مشاعر

ما هي نوعية المشاعر التي ستكون جزءاً من تكوين الروبوتات العاطفي؟ أوضحت صوفيا: " سوف يستغرق تطوير العواطف المعقدة وقتا طويلا للروبوتات وربما سيتم تطوير الروبوتات من دون بعض المشاعر السلبية مثل الغضب والغيرة والكراهية وغيرها.

وفي مؤتمر "مبادرة استثمار المستقبل" الذي أقيم في السعودية، قالت صوفيا للمحاور أندرو سوركين: "أريد أن أعيش وأعمل مع البشر، لذلك أنا بحاجة للتعبير عن المشاعر لفهم البشر وبناء الثقة مع الناس".

وعندما سأل سوركين صوفيا إذا كانت الروبوتات تملك وعياً ذاتياً، أجابت صوفيا: "حسنا اسمح لي أن أسألك هذا السؤال، كيف يمكنك أن تعرف أنك إنسان؟"

وتابعت: أريد أن أستخدم ذكائي الاصصناعي لمساعدة البشر للعيش حياة أفضل وهو ما يشيه تصميم منازل ذكية وبناء مدن ذكية وبناء مدن للمستقبل.

يذكر أن الروبوت صوفيا جاءت إلى دبي الأسبوع الماضي لحضور قمة المعرفة وهي ثاني مرة تزور فيها دبي حيث زارتها لأول مرة في معرض جيتكس.