فنان يجسد روعة الكائنات الحية الدقيقة بالورق

قد تعتقد للوهلة الأولى أن فن الورق المعقد للفنان روجان براون هو مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لكن الحقيقة هي أن جميع أعماله والتي تظهر بدقة عالية وبعمق في الأبعاد هي من صنع يديه.

أعمال روجان هي محاولات لاكتشاف الحدود بين الدراسات الرصدية والتفسيرات الفنية.

وتدور معظم أعمال روجان حول الكائنات الحية الدقيقة والحياة النباتية.

في أعماله، يقوم روجان بقص ولصق الطبقات واحدة فوق الأخرى ليحصل على المظهر الذي يرغب بتشكيله.

ونظراً لمدى رقه وصعوبة هذا الفن، فإن العمل الواحد قد يستغرق من روجان ما يقارب 5 أشهر لإتمامه.

"أريد أن أوصل انبهاري بدرجة التعقيد والتشابك في الأشكال الطبيعية وهذا هو السبب في أهمية الفكرة في عملية إنتاج أعمالي " بهذه الكلمات عبر روجان عن شفه وتعلقه بفن الورق الذي يتطلب صبراً ومهارة عالية.

وأضاف: "لقد اخترت الورق كمادة اساسية في فني لأنه يجسد تماما مزيج من الرقة والمتانة في الوقت نفسه وهاتين السمتيين من أبرز يميز العالم الطبيعي."

