انتبه قبل السفر.. قائمة أكثر البلدان خطراً حول العالم

قبل أن تحجز رحلتك المقبلة لقضاء الإجازة، من المهم أن تعرف مدى أمان المنطقة التي ستتوجه إليها.

صنف موقع "ترافيل ريسك ماب" لعام 2018 مدى خطورة وسلامة بلدان العالم بالاستناد إلى فئات سلامة الطرق، الأمان والأمور الطبية.

فنلندا، النرويج وآيسلندا لديها أدنى تصنيف بالنسبة للفئات المذكورة سابقاً بيمنا تعد معظم دول أفريقيا خطرة جداً من ناحية السلامة والأمن على الطريق.

أما البلدان التي لديها تصنيف منخفض من ناحية المخاطر الصحية فتشمل كندا والولايات المتحدة ومعظم أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.

وتعتبر البرازيل والصين وروسيا متغيرة من ناحية المخاطر الزمنية عندما يتعلق الأمر بالصحة.

وفي الوقت نفسه، تعتبر المخاطر الأمنية في جرينلاند وأيسلندا وفنلندا والنرويج وسويسرا "هامشية وضئيلة" و "منخفضة" في كندا والولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا.



وعلى النقيض، فإن كل من سوريا ومالي وليبيا وجنوب السودان وأفغانستان والصومال واليمن تحتل تصنيفاً سيئاً في هذه الفئة، مع المكسيك وباكستان وأجزاء من الهند.

وعندما يتعلق الأمر بالسلامة على الطرق، فإن البلدان إلى جانب أفريقيا التي تشكو من مخاطر الطرق هي البرازيل وبوليفيا والمملكة العربية السعودية وإيران وكازاخستان فيما احتلت أميركا تصنيفاً معتدلاً.

ووجدت دراسة استقصائية عالمية أجرتها إيبسوس موري تريندس واتش 2018 أن ثلثي الناس يعتقدون أن مخاطر السفر قد ازدادت في العام الماضي، إذ كشفت التهديدات الأمنية والكوارث الطبيعية الأسباب الرئيسية وراء تغيير خطط السفر.

وأوضحت الدراسة أيضا أن 58 في المائة من المسافرين من رجال الأعمال غيروا خطط سفرهم بسبب التهديدات الأمنية.

وكان على نصفهم تقريبا (43 في المائة) تعديل مساراتهم بسبب الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية.