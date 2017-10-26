الأهرامات والبتراء ضمن 35 موقعا عالميا جديرا بالزيارة

كوكب الأرض مكان رائع، غني بعجائب الطبيعية، وتحف من صنع الإنسان، وحياة برية آسرة. ووهي زاخرة بالكثير مما يمكن رؤيته والقيام به، لكن من الصعب معرفة ما هو الأكثر جدارة بوقتك الثمين.

ولقد اختار موقع" ترافيل باسنجرز" خيرة ما يمكن عرضه في العالم لهذا الغرض، مصنفا أفضل 23 موقعا سياحيا جديرا بالزيارة على الاطلاق.

ومن بين تلك المواقع مدينة البتراء الأثرية التي حلت ثانيا في القائمة وأهرامات الجيزة في مصر التي حلت في المرتبة الثامنة.

وقال الموقع إن مدينة البتراء الأثرية التي تشبه حكايات الخيال والأسطورة، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال السير عبر ممر ضيق، يمتد أميالا بين المنحدرات الصخرية الشاهقة. وما إن تخرج من الممر الضيق، حتى تتراءى إليك المدينة القديمة تدريجيا كاشفة عن مبان مهيبة منحوتة في المنحدرات الصخرية الوردية من الصحراء المحيطة بها.

وكانت البتراء قبل آلاف السنين، تجثم على مفترق طرق تجارة القوافل في العالم، محتضنة أكثر من 20.000 نسمة.

وعلى الرغم من أن الزلازل أدت في نهاية المطاف إلى اندثار المدينة، وباتت مهجورة طواها النسيان مئات السنين، إلا أن معظمها صمد في مواجهة تقلبات الزمن.

أهرامات الجيزة المذهلة التي مازالت واقفة شامخة منذ بناءها قبل 4500 عام، هي آخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وربما المعلم الأكثر تميزا على الأرض.

وأهرامات الجيزة هي موضوع واحد من أسرار التاريخ الكبيرة. وقد أدى الكمال الهندسي الهائل والحجم الجبار للأهرامات إلى جدال دام قرونا حول كيفية بناء الأهرامات، ومن بناتها.

ومن بين المعالم العالمية الأخرى سور الصين العظيم وغراند كانيون أو الأخدود العظيم في أريزونا في الولايات المتحدة والاضواء الشمالية في آيسلاندا وغابات الأمازون المطيرة. والقارة القطبية الجنوبية.