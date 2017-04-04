فواصل الشواطئ.. تقليد بولندي يحير السياح

إذا كنت تخطط لقضاء عطلة على شواطئ بحر البلطيق، في شمال بولندا، فما عليك سوى حجز مكان خاص بك مسبقا، ذلك إن كنت ترفض حشر نفسك في مكان ضيق بين الزوار.

ووفقاً لموقع "بولوميديا" الروسي، فإن تخصيص حيز في الشواطئ العامة، كان ولا يزال جزء من الثقافة البولندية منذ فترة طويلة، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت هذه الثقافة تلقى اهتماما واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بدأ السياح الأجانب بنشر صور التقطوها في شواطئ بحر البلطيق المفصولة بقطع من القماش الملون.

ووفقاً للتقليد يعمل الزوار على تثبيت أقمشة ملونة على الشاطئ بأعمدة معدنية، بهدف تخصيص مساحة تختلف في الحجم وفقا لعدد الأشخاص الذين سيستخدمونها.

سبب تبني البولنديين لهذا التقليد، ليس لحماية مرتادي الشواطئ من الأعين المحدقة، ولكن للحماية من الرياح القوية الشائعة جدا على ضفاف بحر البلطيق والتي كثيرا ما تتسبب في بعثرة أغراضهم وتطاير الرمال في وجوههم وبالتالي إزعاجهم وحرمانهم من الاستمتاع بحرارة الشمس.

إلى جانب مظهرها الغريب، بدأت فواصل الشواطئ تثير استياء السياح لاسيما وأن بعض المرتادين يستخدمون مساحة كبيرة بل أنهم يتركون الفواصل حتى بعد مغادرتهم لضمان الحصول على حيز شاغر على الشاطئ في اليوم التالي من زيارتهم.