4.2 مليارات درهم لبناء «ديرة مول» الأكبر في الشرق الأوسط

وقّعت شركة نخيل للتطوير العقاري، أمس، عقد بناء «ديرة مول»، في جزر ديرة بدبي، الذي يعد أكبر مول في الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليارات درهم.

وبموجب العقد الذي تبلغ قيمته 4.2 مليارات درهم ستتولى شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك) بناء المول الذي يعد واحداً من أكبر عقود البناء الممنوحة أخيراً لمشروع واحد في دبي. وستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الجاري، على أن تنتهي في عام 2021.

وسيضم «ديرة مول»، الذي تصل المساحة الإجمالية المخصصة للتجزئة فيه إلى 17 مليون قدم مربعة، أكثر من 1000 محل تجاري، ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 ملايين قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير.

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