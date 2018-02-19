بدء أعمال الإنشاء في «ديرة مول» الأكبر في الشرق الأوسط

وقعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس رسمياً عقد بناء «ديرة مول»، الوجهة الجديد للتسوق والمطاعم والترفيه في «جزر ديرة» بدبي الذي يعد أكبر مول في الشرق الأوسط، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليارات درهم.

وأكدت «نخيل» أن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، ستقوم ببناء المول الذي يعد الأكبر على مستوى الإمارات من حيث المساحات القابلة للتأجير بموجب عقد تبلغ قيمته 4.2 مليارات درهم، ويعد من أكبر عقود البناء الممنوحة أخيراً لمشروع واحد في دبي. وستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الجاري، على أن تنتهي في عام 2021. وسيضم «ديرة مول» الذي يعد جزءاً من توسعات «نخيل مولز» البالغة قيمتها 16 مليار درهم وستصل بالمساحة الإجمالية المخصصة للتجزئة لأكثر من 17 مليون قدم مربع، أكثر من 1000 محل تجاري ومقاه ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 ملايين قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير، وموقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 3.8 ملايين قدم مربعة يتسع لأكثر من 8400 سيارة. ويتميز المول بسقف زجاجي حديث قابل للطي، يسمح بدخول ضوء الشمس الطبيعي إليه ليمنح فرصة التسوق في الهواء الطلق خلال الأشهر الباردة.

مشروع ديرة مول

دور حيوي

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: ستلعب مشاريع «نخيل» الحالية والقادمة دوراً حيوياً في تحقيق رؤية حكومة دبي. ويجمع «ديرة مول» ما بين التصميم الحديث والمرافق العالمية المستوى، فضلاً عن موقعه المتميز، ليضفي بُعداً جديداً لقطاع التجزئة بدبي. وسيشكل المول وجهة عالمية من الدرجة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه، وسيوفر أماكن جذب لا نهاية لها للمقيمين في «جزر ديرة»، وللمجتمع بشكل عام في الإمارات، وللملايين من السياح الذين يزورون دبي كل عام. ويعتبر «ديرة مول» واحداً من بين اثنتين من وجهات «نخيل مولز» للتجزئة التي تقام على نطاق واسع في «جزر ديرة». والوجهة الثانية هي «السوق الليلي في جزر ديرة»، الذي سيكون أكبر سوق ليلي في العالم، وسيضم 5300 محل تجاري و100 من المطاعم والمقاهي تقع على الرصيف البحري، حيث تجري الآن أعمال البناء على قدم وساق، ومن المقرر الانتهاء منه في وقت لاحق من العام الجاري.

كما تقوم «نخيل» أيضاً ببناء العديد من الفنادق والمنتجعات في «جزر ديرة»، بما في ذلك منتجع على شاطئ البحر مكون من 800 غرفة وحديقة مائية عبر مشروع مشترك مع «ريو للفنادق والمنتجعات» الإسبانية، ومنتجع مكون من 600 غرفة عبر مشروع مشترك مع «سنتارا للفنادق والمنتجعات» التايلاندية. كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع «هيلتون» لإدارة فندق مكون من 250 غرفة و200 شقة مفروشة كلاهما يحمل علامة «دبل تري» في جزر ديرة. فضلاً عن المزيد من الصفقات القادمة في قطاع الضيافة.

ويمتد مشروع «جزر ديرة» التابع لـ«نخيل»، على مساحة 15.3 كيلومتر مربع، وسيحول المنطقة المعروفة باسم «دبي القديمة» إلى مركز عالمي للتسوق والسياحة والمعيشة والترفيه. وسيستوعب المشروع عند اكتماله أكثر من 250 ألف شخص. وستضيف الجزر الأربعة، 40 كيلومتراً بما في ذلك 21 كم من الشواطئ إلى ساحل دبي، كما ستمهد الطريق للمئات من المشاريع السياحية والترفيهية والسكنية بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والشقق المخدومة والمباني المتعددة الاستخدامات والمنازل المطلة على البحر.

«ديرة سنترال»

سيشكل «ديرة مول» القلب النابض لمجتمع «نخيل» المتعدد الاستخدامات «ديرة سنترال» البالغة مساحته 9 ملايين قدم مربعة، ويقع في منتصف «جزر ديرة»، والذي يضم 50 برجاً سكنياً وفندقياً، ومحلات للتجزئة، ومساجد، ومرافق للياقة البدنية الموجودة جميعها وسط الحدائق الواسعة.