«الاتحاد الوطني» يُصدر سندات بـ 500 مليون دولار

أعلن بنك الاتحاد الوطني تسعير سندات من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، في أول عودة للبنك إلى أسواق رأس المال الدولية منذ 2016.

وأضاف البنك في بيان، أمس، أن السندات لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين العالميين، وتم تغطية الاكتتاب مرتين، ما يدل على شهية المستثمرين القوية لإقراض البنك، وجرى تسعير الصفقة بسعر 135 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار الأميركي لمدة 5 سنوات بعائد 4% سنوياً.

وخصص البنك 50% للمستثمرين من الشرق الأوسط، و10% للمستثمرين الآسيويين، و18% للمستثمرين في المملكة المتحدة، و22% للمستثمرين الأوروبيين (من دون المملكة المتحدة).

كان «أيه أن زد»، كومرتز بنك، إتش إس بي سي، ميزوهو بنك، بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مديري الإصدار والمسوقين المشتركين.

وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، إن ثقة المستثمرين في البنك من ناحية قوة مركزه الائتماني وقوة مساهميه، كان الدافع الرئيسي وراء زيادة الطلب على إقراض البنك.

و«الاتحاد الوطني»، المملوك بنسبة 50% لحكومة أبوظبي، و10% من قبل حكومة دبي، مصنف بدرجة (A +) مستقر من قبل مؤسسة «فيتش» و (A1-) من قبل وكالة «موديز».