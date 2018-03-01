الطلب على صكوك «أبوظبي الأول» يتجاوز 1.3 مليار دولار

أنجز بنك أبوظبي الأول، أول إصدار صكوك بقیمة 650 ملیون دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وذلك كجزء من برنامج شهادات ائتمان الخاص بالبنك بقیمة 2.5 ملیار دولار، والذي شهد إقبالاً كبیراً من المستثمرين، حیث تمت تغطية الاكتتاب على الصكوك المطروحة بأكثر من الضعفين.

وقد حظيت الصكوك بردود أفعال إيجابية من المستثمرین، وتجاوز الطلب الإجمالي 1.3 مليار دولار أميركي، توزعت بین 43% من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و57% المستثمرين الأفراد والمؤسسات التقليدية.وتم إصدار الصكوك 26 فبرایر الماضي، مسجلة سعراً نهائياً بلغ 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، حیث تم إدراج هذه الصكوك من فئة «S» في سوق لندن للأوراق المالیة بعوائد بسعر فائدة ثابت یبلغ 3.625% سنویاً وتصنیف Aa3 (مستقر) من وكالة مودیز، وAA- (مستقر) من فیتش. وسیتم استخدام عوائد الصكوك لأغراض عملیات التمویل الإسلامي في بنك أبوظبي الأول.

وقال أندریه الصایغ، نائب الرئیس التنفیذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «حقق أول إصدار رئيسي عقب الاندماج نجاحاً كبيراً، حیث شهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. وستساهم هذه الصكوك في تنویع مصادر التمويل لدینا وتعزیز عمليات البنك في مجال خدمات التمويل الإسلامي، مدفوعة بجهودنا المتواصلة لتحقيق أفضل قیمة وأعلى العوائد لمساهمينا، وذلك من خلال الحفاظ على أسس قوية لأعمالنا. ویمثل التصنیف الائتماني القوي لبنك أبوظبي الأول فضلاً عن ردود الأفعال الإيجابية التي شهدناها خلال هذا الإصدار، خیر دلیل على ثقة المستثمرين بالبنك».

وتولى عملیة إصدار الصكوك كل من سیتي بنك وبنك أبوظبي الأول وبیتك كابیتال والأهلي كابیتال وستاندرد تشارترد.

ویتمتع البنك بتصنیف Aa3 وAA- وAA- من وكالات مودیز، وستاندرد أند بورز، وفیتش على التوالي، ما یجعله یحظى بأقوى تصنیف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.