«دبي» يتراجع 1.32 % و«أبوظبي» يصعد 0.05 % في أسبوع

أظهرت أسواق الأسهم المحلية أداءً ضعيفاً في تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع شهية المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار رغم كافة المؤشرات والمحفزات الإيجابية على صعيد الشركات المدرجة والاقتصاد الوطني.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.32% أو ما يعادل 43.9 نقطة ليغلق عند 3286.54 نقطة وسط ضغوط بيع على أسهم العقارات والبنوك والاستثمار، بينما تماسك سوق أبوظبي بعدما ربح 2.18 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليستقر عند 4579.6 نقطة، محققاً أول صعود أسبوعي بعد تراجع ثلاثة أسابيع متتالية بدعم مكاسب أسهم «الاتصالات» و«الطاقة».

وانخفضت سيولة السوقين خلال الأسبوع إلى 1.9 مليار درهم بواقع 1.34 مليار في دبي و579.49 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 1.04 مليار سهم منها 766.8 مليون في دبي و281 مليون في أبوظبي من خلال تنفيذ 19995 صفقة.

وفي جلسة أمس، ارتفع سوق دبي 0.03% مع ارتفاع «إعمار العقارية» واستقرار «دبي الإسلامي»، بينما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.09%، مع تراجع «الدار العقارية» و«بنك أبوظبي الأول».

سيولة

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية حققت أداء ضعيفاً في تداولات الأسبوع الماضي، في ظل عدم قدرتها على جذب سيولة جديدة خصوصاً بعد نهاية مرحلة إعلانات النتائج المالية السنوية للشركات.

وأضاف دياب لــــ «البيان الاقتصادي»: ما تزال حالة القلق والترقب مسيطرة على معنويات المستثمرين الأفراد، فيما تترقب الأسواق دخول محافظ استثمارية تشجع على بدء مرحلة جديدة من الشراء.

ضغوط

ويرى دياب أن مؤشر دبي لديه منطقة دعم قوية إلى حد ما عند 3265 -3250 نقطة، حيث إن التراجع دونها قد يثير المزيد من الضعف باتجاه 3195 نقطة، في حين أن اجتياز الحاجز الأولي عند 3305 نقاط سوف يكون علامة إيجابية أولية قد تشجع على الوصول إلى 3355 نقطة.

إفصاحات

تجتمع «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» في 19 مارس المقبل للموافقة على اقتراح توزيع 6% أرباح نقدية على المساهمين عن 2017.

قررت «العربية الإسكندنافية للتأمين» عقد اجتماع مجلس الإدارة في 28 فبراير الجاري لمناقشة الميزانية الختامية لعام 2017.

تجتمع «أغذية» في 28 فبراير الجاري لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة لـ2017.

أعلنت «فودكو القابضة» تعيين جواكيم يبويت رئيساً تنفيذياً للشركة.

اقترحت «الخليج الاستثمارية» توزيع 10% نقداً على المساهمين عن 2017 في عموميتها يوم 24 مارس المقبل.

ملخص التداولات الأسبوعية

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 1.32%- +0.05%

قيم التداول 1348 مليون درهم 575.7 مليون درهم

أحجام التداول 766.8 مليون سهم 272.5 مليون سهم

عدد الصفقات 15626 4344

الأكثر ارتفاعاً مصرف السلام 8.9%+ طاقة 18.75%

الأكثر انخفاضاً الصقر للتأمين 18.9%- الشارقة للإسمنت 16.3%-

الأجانب 142.8 مليوناً صافي بيع 92.6 مليوناً صافي بيع

المؤسسات 14.18 مليوناً صافي بيع 17.4 مليوناً صافي شراء