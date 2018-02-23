ترقية السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة غير مرتبط بإدراج «أرامكو»

قال روبرت أنصاري، المدير التنفيذي لـ«مورجان ستانلي - ام.اس.سي.آي» عن الشرق الأوسط، إن ترقية البورصة السعودية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة لا يرتبط بإدراج «أرامكو».

ومن المنتظر أن تعلن «إم.إس.سي.آي» قرارها رسمياً يونيو المقبل، وسينفذ وأي تحرك لرفع التصنيف سيتم على مرحلتين في مايو 2019 وأغسطس 2019. وأضاف أنصاري، في تصريحات للصحفيين أمس: لا يوجد ارتباط بين رفع تصنيف السعودية إلى مصاف السوق الناشئة على مؤشرنا وبين قدرتها على استيعاب طرح «أرامكو».

ومن المنتظر أن تمضي السعودية في بيع 5% من «أرامكو» خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصبح أكبر طرح في العالم. ويقول مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية سيجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.