«الاتحادية للضرائب»: لا إلزام على الأعمال بوضع ملصق للتسجيل الضريبي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في إفادة خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أنه لا يوجد إلزام على قطاعات الأعمال بوضع ملصقات تجارية على منافذ البيع تؤكد تسجيلها بضريبة القيمة المضافة لا سيما بعدما وضعت الهيئة شروطاً واضحة للفواتير الضريبية لحماية المستهلكين.

وأضافت الهيئة أن أهم شروط الفواتير الضريبية هو إلزام قطاع الأعمال بوضع رقم التسجيل الضريبي على الفاتورة بهدف تمكين المستهلكين من التأكد من إذا كانت الأعمال مسجلة لأغراض الضريبة من عدمه، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين التحقق من رقم تسجيل الشركات والمنشأة ضريبياً عبر خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن عملية التحقق تتم عبر إدخال رقم التسجيل الضريبي والتحقق منه، وفي حال كانت المنشأة مسجلة تظهر نتيجة البحث أن «رقم التسجيل الضريبي متاح في النظام» بالإضافة إلى الاسم القانوني للمنشأة المرتبطة بالرقم باللغة العربية والإنجليزية، فيما تظهر رسالة «رقم التسجيل الضريبي غير متاح في النظام» في حال عدم صحة الرقم الضريبي الذي يتم البحث عنه.

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الخدمة هو مساعدة المنشآت ورجال الأعمال والمستهلكين على التحقق من أرقام التسجيل الضريبي لمختلف الجهات التي يتم التعامل معها في إطار التعاقدات والتوريدات والمشتريات مما يضمن انسيابية العمل لمختلف الأطراف.

وشددت الهيئة على أن المستهلكين غير مطالبين بسداد الضريبة للتجار ومنافذ البيع، إلا في حال وجود فاتورة ضريبية عليها رقم تسجيل ضريبي واضح، سواء كان دائماً أو مؤقتاً.

وكان مستهلكون طالبوا بضرورة إلزام الشركات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع المسجلة ضريبية بضرورة وضع ملصق تجاري متضمن الرقم الضريبي يؤكد تسجيلها بضريبة القيمة المضافة في موقع بارز، بهدف توعية الزبائن بحقوقهم، والقيام بدورهم بالإبلاغ عن جشع أصحاب المنشآت المخالفة والتي طبقت الضريبة بشكل مبالغ فيه.

وتتضمن الفاتورة الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة –بحسب الاتحادية للضرائب - مجموعة من البيانات الأساسية، تشمل عبارة «فاتورة ضريبية» موضحة على الفاتورة، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، واسم وعنوان المتلقي أو المستلم، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.

توعية

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب فيديو توعوياً وتثقيفياً جديداً موجهاً للمستهلكين ومتلقي الخدمات للتعرف إلى السلع والخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها كضريبة استهلاك في الإمارات اعتباراً من بداية العام الحالي بنسبة 5% على أغلب السلع والخدمات.

ويمكن الاطلاع على الفيديو التوعوي القصير عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط: https:/‏/‏tax.gov.ae/‏ar/‏videos/‏vat-ar22-AR.mp4 وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة كما تم تداوله من خلال كافة المواقع الإخبارية، حيث يهدف بشكل أساسي إلى تبسيط المفاهيم الخاصة بجانب مهم من الجوانب التشريعية لـ «ضريبة القيمة المضافة» وهو جانب الإعفاءات ويجعلها سهلة الاستيعاب للجميع بأسلوب شيق وجذاب.