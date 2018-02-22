حمدان بن راشد: الوزارة تتبنى منهجية الابتكار كأسلوب عمل

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التزام وزارة المالية بتبني منهجية الابتكار كأسلوب عمل وتهيئة بيئة حاضنة له ضمن مختلف إداراتها وأقسامها، نظراً لدوره المحوري في الارتقاء بمسيرة العمل المالي الحكومي وتحقيق انعكاسات إيجابية لجمهور المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

وقال سموه: «يعد ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي هدفاً استراتيجياً رئيسياً في عمل وزارة المالية، حيث تعمل الوزارة على تحفيز الفكر الإبداعي بين موظفيها، وذلك لإيماننا بأهمية الابتكار كمطلب رئيسي للعمل الحكومي».

وفي إطار سعيها للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار، تطلق وزارة المالية مجموعة من المبادرات والأنشطة، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018، ومن أبرزها فعالية «مناظرة الابتكار» في يوم 26 فبراير وفعالية معرض وظائف المستقبل تحت عنوان «صمم مستقبلك»، 26 و27 فبراير الجاري بمشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية، كما ستطلق مبادرة «المدرسة المتنقلة» التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار في مدارس وجامعات الدولة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري.

وتهدف فعالية «مناظرة الابتكار» إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع في نقاشات مفتوحة تتناول التحديات والفرص التي تفرضها الابتكارات الجديدة، وذلك لتعزيز روح الابتكار والتفكير التحليلي، في حين تتضمن فعالية «معرض وظائف المستقبل» عقد لقاءات تجمع أبرز الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجالات التوظيف، وربطها مع المجتمع الإماراتي، لاستكشاف آفاق الوظائف المستقبلية وشكلها.

وتعتبر مبادرة «المدرسة المتنقلة» فرصة لطلبة المدارس والجامعات للاستفادة من الدورات وورش العمل التفاعلية من خلال حافلة مبتكرة وتحويلها إلى مدرسة متنقلة، حيث ستغطي الورش مجموعة واسعة من المواضيع التعليمية بدءاً بالبرمجة والترميز ووصولاً إلى تحليل البيانات والتفكير التصميمي.

خبراء

وسيشارك في فعالية «مناظرة الابتكار» مجموعة من الخبراء الذين سيتناولون جملة من المواضيع ذات الاهتمام، حيث سيناقش كل من مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، والدكتور تيم جونز، مؤسس ومدير برنامج في شركة «فيوتشر أجندة» موضوع الخصوصية والأمن السيبراني، في حين سيناقش موضوع الممارسات الأخلاقية في مجالات التكنولوجيا الحيوية كل من علي حاجي الكاتب القانوني المتدرب لدى المحكمة العليا الكندية، والدكتور علي حلاني مدير مختبر التشخيص الوراثي في مركز الإخصاب في دولة الإمارات العربية المتحدة واختصاصي علم الوراثة المرتبط بالإخصاب، أما موضوع الأتمتة وتأثيرها على سوق العمل، فسيناقشه الدكتور نوح رافورد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، والكاتب والمخرج العالمي جيمس بارات.

وعن هذه الفعالية قال سموه: «تهدف وزارة المالية من تنظيم «مناظرة الابتكار» إلى خلق حوار مجتمعي بناء يتناول أبرز التحديات والفرص التي تفرضها الابتكارات الجديدة وخاصة على مستوى العمل الحكومي المؤسسي، وأيضاً لرفع مستوى الوعي حول موضوعات الابتكار ومشاركة مختلف فئات المجتمع ودورها في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار».

متحدثون

ومن جانبه، قال جيمس بارات الكاتب والمخرج العالمي: «يسرني الانضمام إلى مناظرة الابتكار التي يشارك بها نخبة من المتحدثين ورواد الابتكار حول العالم، حيث ستشكل هذه النقاشات منصة جيدة للاستفادة من الخبرات والتجارب، وأبرز هذه الموضوعات هو الذكاء الاصطناعي الذي سيساهم بشكل كبير في تغير العالم كما نعرفه الآن».

ويشارك في فعالية «معرض وظائف المستقبل» مجموعة من كبريات الشركات والمؤسسات الناشئة والتي ستستعرض المهارات التي يتوجب على الطالب أو الموظف التحلي بها لتحقيق النجاح على الصعيد المهني، ومن أبرزها مهارات البرمجة، والتحليل النقدي، والتفكير التصميمي والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وقال سموه عن المعرض: «تسعى وزارة المالية من خلال تنظيم«معرض وظائف المستقبل»إلى إعداد جيل الشباب لمتطلبات سوق العمل ومتغيراته، وخاصة في ظل التطورات في مجال الثورة الرقمية، وذلك عبر منحهم الخبرات والأدوات التي تضمن لهم فرص عمل مناسبة، وبما يكفل تلبية احتياجات سوق العمل».

وعن فعالية «المدرسة المتنقلة» قال سموه: «تولي حكومة دولة الإمارات قطاع التعليم اهتماماً بالغاً ويظهر ذلك من خلال المبادرات والبرامج التي تطلقها الدولة لتعزيز مهارات ومعارف الطلبة على مختلف المستويات التعلمية، ومن هذا المنطلق قامت وزارة المالية بإطلاق هذه المبادرة التي ستعمل على الاحتفاء بالابتكار ضمن هذا القطاع المهم من خلال إلهام الطلبة بأهمية الابتكار وضرورة التحلي بالمهارات التي ستساهم بدورها في تحقيق طموحاتهم واختبار إمكاناتهم».

وتنظم وزارة المالية خلال «شهر الإمارات للابتكار 2018» مجموعة من الفعاليات في مقدمتها فعالية فعالية «فينوفيت» (Finovate) والتي ستشهد مشاركة كوكبة من المتحدثين والرواد من المفكريين العالميين لمناقشة مواضيع مهمة مثل الابتكار والتكنولوجيا المالية وستعقد في 26 -27 فبراير، كما ستنظم الوزارة فعالية ساحة الابتكار في يومي 23 و24 فبراير، وفعالية المدارس المتنقلة من يوم 25 فبراير ولغاية يوم 28 فبراير.

سموه يستقبل وزير مالية أذربيجان

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه بزعبيل مساء أول من أمس، سامر شريفوف وزير المالية في جمهورية أذربيجان.

وقد تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول عدد من القضايا المالية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الاستثمارات المشتركة ذات النفع المشترك. وأشاد الوزير الأذري بالمؤسسات المالية في الدولة، مشيراً في هذا الشأن إلى مركز دبي المالي العالمي ودوره في استقطاب كبريات الشركات المالية العالمية والمصارف التي تسهم في تنشيط حركة الاستثمارات في الدولة وتعزيز مداخيل اقتصادها الوطني.