دبي الأولى إقليمياً و10 عالمياً في التقنية المالية

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وإفريقيا في ميدان التقنية المالية، مسجلة حضوراً في قائمة المدن العشر الأولى في مؤشر وجهات التقنية المالية الصادر حديثاً عن مجلة «ذا بانكر»، محتلة المركز الأول على المستوى الإقليمي، والمركز العاشر عالمياً مكرراً إلى جانب برلين، متفوقة على وجهات مثل مونتريال وسدني.

وقالت المجلة إن حجم وعمق أسواقها المالية، وكفاءتها من أهم السبل لجذب المستثمرين.

وتفوقت دبي على وجهات عدة من حيث تبني التكنولوجيا، حيث جاءت في المركز الرابع متفوقة على هونغ كونغ وفانكوفر وبرلين وسنغافورة. كما حازت مجموعاً جيداً في حقل المواهب والابتكار بمجموع 66 درجة متفوقة على شنغهاي وسايغون. ومن حيث نضج المناخ الاقتصادي تفوقت دبي على مدن مثل مونتريال وهونغ كونغ، وسدني بمجموع 54 نقطة. كما تفوقت في مؤشر الدعم الحكومي الفرعي متفوقة على برلين وشنغهاي وبوسطن وسليكون فالي.

واحتلت سليكون فالي المركز الأول، ونيويورك في المركز الثاني، ولندن الثالث وبوسطن الرابع وشنغهاي الخامس.