31.5 مليار درهم توزيعات أرباح 40 شركة

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة من قبل الشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين حتى أمس، إلى نحو 31.48 مليار درهم عن العام الماضي 2017، وفق مسح لـ«البيان الاقتصادي» للشركات التي أعلنت اقتراحات التوزيع.

وأظهر المسح، أن عدد الشركات التي أعلنت مقترحاتها لتوزيع أرباح نقدية على مساهميها وصل إلى 40 شركة في السوقين منها 23 شركة في أبوظبي بإجمالي توزيعات 21.23 مليار درهم، و17 شركة في دبي بتوزيعات 10.25 مليارات درهم، بينما لم تعلن 73 شركة في السوقين مقترحات التوزيع حتى الآن.

واستحوذ قطاع البنوك على النسبة الأكبر من إجمالي الأرباح بواقع 56.8% أو ما يعادل 17.9 مليار درهم، موزعة على 7 بنوك في أبوظبي بقيمة 12.13 مليار درهم و5 في دبي بواقع 5.8 مليارات درهم، فيما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بأرباح 8.5 مليارات درهم موزعة بواقع 6.95 مليارات لمجموعة «اتصالات» و1.58 مليار لشركة «دو».

وكان بنك أبوظبي الأول الأعلى في قيمة التوزيعات بين شركات أبوظبي بنحو 7.62 مليارات درهم، فيما جاء بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة شركات دبي بنحو 2.22 مليار درهم.

ولا تشمل الأرباح المقترحة شركات الإدراج المزدوج وتوزيعات شركة إعمار العقارية البالغة 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم «إعمار للتطوير»، وستبقى قيمة التوزيعات المقترحة رهن إقرارها من قبل الجمعيات العمومية للشركات المقرر بدء انعقادها اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال محللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي»، إن التوزيعات المقترحة حتى الآن، جاءت لتحمل مزيداً من التوقعات الإيجابية التي قد تعيد روح التفاؤل في الأسواق لا سيما وأن التوزيعات تعد مؤشراً مهماً للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية.

وقالت وكالة موديز العالمية للتصنيف إن قوة النمو الاقتصادي في الإمارات ساهمت في رفع أرباح البنوك الرئيسة خلال الربع الأخير من 2017.

وأضافت الوكالة أن البنوك الأربعة الكبار في الإمارات، أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي التجاري، ودبي الإسلامي، سجلت أرباحاً قوية في الربع الأخير من العام الماضي برغم ارتفاع معدل المخصصات وتكاليف التشغيل، حيث سجلت البنوك الأربعة أرباحاً بلغت 7.3 مليارات درهم، بفعل الدخل الرئيس «صافي الفوائد والرسوم والعمولة»، ما يفيد بأن النمو الاقتصادي مستمر بقوة.