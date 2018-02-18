12 % نمو إيرادات 13 شركة عقارية مُدرجة إلى 60 ملياراً

اقتربت إيرادات ومبيعات الشركات العقارية المدرجة في أسواق المال المحلية، من 60 مليار درهم العام الماضي، رغم الأوضاع الصعبة التي تعانيها بعض الشركات، على وقع حالة التباطؤ التي شهدها القطاع على المستوى العالمي.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، بلغت إيرادات 13 شركة عقارية مقيدة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، نحو 59.46 مليار درهم، بنمو قدره 12.3 %، أو ما يعادل 6.5 مليارات، مقارنة بنحو 52.96 مليار في 2016، بدعم رئيس من «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«أرابتك» و«داماك».

ويظهر الرصد، ارتفاع الأرباح الصافية لتلك الشركات إلى 12.22 مليار درهم في 2017، مقارنة بنحو 11.98 مليار درهم في 2016، بنمو قدره 2 %، بسبب الخسائر التي تكبدتها شركتا «الاتحاد العقارية» و«دريك آند سكل»، إضافة إلى تراجع أرباح «الدار العقارية» و«داماك»، بينما دعم نمو الأرباح، الأداء القوي لـ «إعمار العقارية»، وشركتيها التابعتين «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»، بعد تحقيقهما نمواً بنحو 7.2 % و11 % و29.9 % على التوالي.

وبلغت أرباح 8 شركات مدرجة في دبي، نحو 9.77 مليارات درهم في 2017، بنمو 7.2 %، مقارنة بنحو 9.12 مليارات في 2016، بينما وصل صافي أرباح 5 شركات مدرجة في أبوظبي، إلى 2.45 مليار، بتراجع 14.5 %، مقابل 2.86 مليار في 2016.

تحوّل

وقال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية في الإمارات، إن الأرباح الإجمالية للشركات العقارية، تركزت بشكل كبير في «إعمار» وأذرعها التابعة، بينما كان أداء شركات المقاولات ضعيفاً، إذ حققت «أرابتك» تحولاً إلى الربحية، بينما تفاقمت خسائر «دريك آند سكل» على نحو غير مسبوق.

وأضاف أنه في 2018، نتوقع بارقة أمل بتحسن أرباح شركات المقاولات، لا سيما بعد عمليات إعادة هيكلة رؤوس الأموال، التي شهدتها في العام المنصرم، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالنسبة لشركة «أرابتك»، ونعتقد أن «دريك آند سكل»، ستبدأ تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري.

ترشيد التكاليف

ودعا وضاح الطه، الشركات العقارية إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل وترشيد التكاليف، والبحث عن بدائل لخفض تكاليف العقود والمصاريف الأخرى، وتقليص تكاليف التمويل، في ظل الظروف الحالية، خصوصاً شركات المقاولات التي تعاني أوضاعاً صعبة.

ويرى أن استمرار بعض شركات المقاولات في تحقيق خسائر كبيرة، قد يدفع إلى إعادة هيكلة رؤوس الأموال، متوقعاً أن يكون عام 2018، أفضل نسبياً، حيث من المتوقع أن يشهد حالة من المراجعة العميقة للأوضاع، والبحث عن استراتيجيات وخطط بديلة للتوسع والنمو.

ظروف

وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن نتائج الشركات العقارية في مجملها كانت جيدة، باستثناء بعض الشركات التي حققت خسائر ضخمة، بسبب ظروف استثنائية، مثل «الاتحاد العقارية» و«دريك آند سكل».

وأضاف أن ما يميز نتائج شركات العقار في 2017، هو ارتفاع حجم المبيعات والإيرادات، وهو مؤشر إيجابي، يؤكد جاذبية السوق العقاري في الدولة، ومدى الإقبال عليه، مشيراً إلى تزايد عمليات المنافسة بين الشركات العاملة في السوق، وهو ما يؤدي في الكثير من الأحيان، إلى ارتفاع التكاليف، وبالتالي، الضغط على الأرباح.

ويرى عصام قصابية أن نتائج شركة «إعمار العقارية» وأذرعها التابعة، كانت الأبرز في العام الماضي، مع استمرار تحقيقهم نمواً في الأرباح والإيرادات، لكن لا تزال بعض الشركات في قطاع المقاولات، مثل «دريك آند سكل»، تعاني من ظروف غير مواتية، نتيجة خسائر متراكمة من السنوات الماضية.

وتوقع قصابية، أن يكون 2018 أفضل للسوق العقاري في دولة الإمارات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار العقارات في دبي، مع اقتراب «إكسبو 2020».

رصد

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، كانت «إعمار العقارية»، الأكثر ربحية، بعدما حققت نحو 5.704 مليارات درهم في العام الماضي، بنمو 9 %، مقارنة بنحو 5.23 مليارات في 2016، مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 2.1 %، من 15.5 ملياراً إلى 18.8 ملياراً، بفضل استراتيجية الشركة القائمة على تنويع القطاعات، وتوسعة الأعمال في مراكز التسوق والضيافة والترفيه.

وزادت أرباح «إعمار للتطوير» إلى 2.74 مليار درهم، بنمو 29.9 %، مقارنة بنحو 2.11 مليار في 2016، بينما ارتفعت الإيرادات 28.5 %، من 6.89 مليارات إلى 8.86 مليارات. وارتفعت أرباح «إعمار مولز» 11 %، من 1.87 مليار في 2016، إلى 2.07 مليار في 2017، وزادت الإيرادات 12.4 %، إلى 3.62 مليارات درهم.

كما ارتفعت أرباح «منازل العقارية» 6.8 %، من 206.5 ملايين، إلى 220.5 مليوناً، وارتفعت الإيرادات 15.1 %، إلى 861.8 مليوناً، مدفوعة بالتقدم في أعمال البناء والمبيعات في مشروع «الريف 2».

إيرادات

وزادت إيرادات «داماك » 4.2 %، من 7.15 مليارات إلى 7.45 مليارات، لكن صافي أرباحها تراجع 25.3 %، إلى 2.75 مليار درهم، نتيجة ارتفاع تكاليف المبيعات.

وانخفضت أرباح «الدار » 27.1 %، إلى 2.005 مليار درهم في 2017، مقابل نحو 2.75 مليار في 2016، كما انخفضت الإيرادات 0.9 %، إلى 6.18 مليارات، وهبط صافي ربح «رأس الخيمة العقارية» 8.9 %، إلى 174.8 مليون درهم، بينما زادت الإيرادات 24.5 %، إلى 389.5 مليوناً.

ونزلت أرباح «ديار للتطوير» 39.7 %، إلى 130.4 مليون درهم، وانخفضت أرباح «مجموعة الشارقة» 4.3 %، إلى 18.82 مليون درهم، بينما نجحت «أرابتك القابضة» و«إشراق العقارية»، في التحول من الخسارة إلى الربحية، بعدما حققت الأولى أرباحاً صافية بنحو 123.05 مليون درهم، في مقابل خسائر بأكثر من 3.4 مليارات، فيما بلغت أرباح «إشراق» نحو 32.2 مليون درهم.

تحوّل

تحولت «الاتحاد العقارية» نحو الخسارة، بعدما تكبدت 2.37 مليار درهم في 2017، مقابل نحو 211.4 مليوناً أرباحاً في 2016، وعزت الشركة معظم خسائر العام الماضي، إلى قرار مجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام، تجنيب مخصصات وصل مجموعها إلى 2.8 مليار درهم، تتعلق بإعادة تقييم بعض أصول الشركة.

وارتفعت خسائر «دريك آند سكل» 71.1 %، إلى 1.39 مليار درهم في 2017، مقابل خسائر بنحو 815.3 مليوناً، وتقول الشركة إنها تسير قدماً في التزامها تجاه تحقيق أهداف خطة الانتعاش، بعدما نفذت العديد من مبادرات إعادة الهيكلة التنظيمية في الربع الرابع، لتبسيط العمليات التشغيلية، وتخفيض التكلفة وتحسين الكفاءة.