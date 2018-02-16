المخصّصات تلتهم أرباح «الاتحاد العقارية»

حققت «الاتحاد العقارية» إيرادات بنحو 640 مليون درهم في الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك بالمقارنة مع حوالي 960 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق 2016.

كما سجلت خسائر صافية بنحو 2.3 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017. أي ما يعادل 0,554 درهم للسهم الواحد في العام 2017، وذلك بالمقارنة مع أرباح بلغت قيمتها نحو 211 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2016.

وتعزى معظم الخسائر خلال العام 2017 إلى قرار مجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام تجنيب مخصصات وصل مجموعها إلى 2.8 مليار درهم، تتعلق بإعادة تقييم بعض أصول الشركة. وقد أدت تلك المخصصات التي جاءت نتيجة تبني مقاربة رشيدة للمخاطر، إلى خسائر صافية بقيمة 2.3 مليار درهم للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017.

وبلغ إجمالي الموجودات نحو 5.6 مليارات درهم بنهاية 31 ديسمبر 2017، مقارنة بنحو 7.9 مليارات درهم بنهاية العام 2016. في حين بلغت حقوق المساهمين نحو 2.6 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2017، مقارنة بنحو 5 مليارات درهم بنهاية العام السابق.

وقال ناصر بطي عمير بن يوسف، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الاتحاد العقارية»: مثّل عام 2017 نقطة تحول جوهرية في خطط عمل «الاتحاد العقارية».

فقد نجحنا في بناء استراتيجية نمو شاملة على امتداد عملياتنا، وقمنا داخلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتناسب مع توجهاتنا الجديدة وتعزّز من كفاءة عملياتنا وتنويع استثماراتنا. كما قمنا بتوسيع نطاق أعمالنا والأسواق التي نستهدفها بغية تحقيق نمو متواصل ومستدام على المدى الطويل. ونحن نتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام 2018 وما يليه.

وأضاف: شهدت عمليات «الاتحاد العقارية» خلال النصف الثاني من العام 2017 نشاطاً ملحوظاً، إذ قمنا بالكشف عن المخطط الرئيسي الجديد لمشروع «موتور سيتي» وإطلاق العديد من المشاريع والشركات الجديدة التابعة لنا والتي ستسهم في قيادة عملية التحول الشامل للمجموعة.

وستسهم القرارات التي اتخذناها أخيراً مثل بيع حصتنا من «إيميكول»، وشراء أسهم في «بالم هيلز»، في تعزيز محفظتنا الاستثمارية، وتوسيع عملياتنا ومشاريعنا التطويرية، ودعم استراتيجيتنا التنموية.