أرباح قوية لـ 4 شركات وطنية عملاقة

«أدنوك للتوزيع»: 1.8 مليار

ارتفعت أرباح شركة «أدنوك للتوزيع»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إلى 1.804 مليار درهم في العام 2017، بنمو قدره 1.35% مقارنة بنحو 1.78 مليار في العام 2016، وسط زيادة كبيرة في الإيرادات بأكثر من ملياري درهم.



وأفادت «أدنوك للتوزيع»، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن إيراداتها ارتفعت إلى 19.75 مليار درهم في العام الماضي بنمو 11.8% مقارنة بنحو 17.67 ملياراً في العام 2016، بدعم الزيادة في حجم المنتوج المباع وارتفاع سعر خام النفط. وأشارت الشركة إلى أن الربع الإجمالي ارتفع بنسبة 4.7% إلى 4.43 مليارات درهم في العام الماضي مقارنة بنحو 4.23 مليارات في 2016، نتيجة الزيادة في معدلات هامش الربح على المنتجات البترولية، وارتفع مجموع الموجودات من 11.43 مليار درهم في 2016 إلى 12.205 ملياراً في 2017.



وبلغت الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات نحو 7.3% إلى 2.28 مليار درهم في 2017 مقابل 2.13 مليار في 2016، نتيجة لزيادة هامش الربح وتطبيق سياسات ترشيد النفقات والإنفاق الأمثل للمصروفات في جميع قطاعات الشركة.



«اتصالات»: 8.44 مليارات

أظهرت نتائج أعمال مجموعة اتصالات الأولية ارتفاعاً في الربح العائد إلى حقوق ملكية المساهمين إلى 8.44 مليارات درهم في العام 2017، بنمو قدره 0.27% مقارنة بنحو 8.42 مليارات في العام 2016.



وذكرت «اتصالات»، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أن إيرادات شركة «اتصالات الإمارات» زادت بنسبة 2.8% في العام الماضي كنتيجة لاتساع قاعدة العملاء في قطاعي الدفع الآجل والدفع المسبق وزيادة الطلب على خدمات البيانات الثابتة والمتنقلة وزيادة طرح حلول الأعمال وخدمات المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأضافت أن إيراداتها الموحدة للعام الماضي تراجعت بنسبة 1.33% إلى 51.7 مليار درهم مقارنة بعام 2016، وأرجعت ذلك بشكل أساسي إلى تأثير التغيرات السلبية في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدرهم. وارتفع إجمالي الأصول من 122.52 مليار درهم في 2016 إلى 128.28 ملياراً في 2016، وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة من 42.7 مليار درهم إلى 44.04 ملياراً.



«إعمار »: 5.7 مليارات

حققت شركة إعمار العقارية 5.7 مليارات درهم أرباحاً صافية خلال 2017، بنمو 16% مقارنة بأرباح 2016 التي بلغت 4.9 مليارات درهم. وسجلت الإيرادات الإجمالية نمواً بنسبة 21% لتصل إلى 18.8 مليار درهم مقارنة بإيرادات 2016 التي بلغت 15.5 مليار درهم.



«داماك »: 2.8 مليار

أعلنت «داماك العقارية»، تحقيق أرباح بواقع 2.8 مليار درهم وإيرادات بقيمة 7.5 مليار درهم، بزيادة 4% عن العام الماضي. دبي- البيان