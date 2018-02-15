5.7 مليارات صافي أرباح «إعمار العقارية» التشغيلية بنمو 16%

أعلنت «إعمار العقارية» عن تحقيق أرباح تشغيلية صافية بقيمة 5.704 مليارات درهم (1.553 مليار دولار) خلال السنة المالية (يناير إلى ديسمبر) 2017، بنمو نسبته 16% مقارنة بالأرباح التشغيلية الصافية المسجلة في السنة المالية 2016 والتي بلغت 4.917 مليارات درهم (1.339 مليار دولار). وحققت الإيرادات الإجمالية خلال السنة المالية 2017 نمواً بنسبة 21% لتصل إلى 18.812 مليار درهم (5.122 مليارات دولار) مقارنة بإيرادات السنة المالية 2016 التي بلغت 15.540 مليار درهم (4.231 مليارات دولار).

واستكملت «إعمار» خلال عام 2017 الإدراج الناجح لشركة التطوير التابعة لها في الإمارات «إعمار للتطوير ش.م.ع» عبر بيع 20% من أسهم الشركة في طرح أولي عام وجمعت بذلك 4.824 مليارات درهم (1.313 مليار دولار)، كما أعلنت عن توزيع أرباح نقدية استثنائية بقيمة 4 مليارات درهم (1.089 مليار دولار) من عائدات الاكتتاب.

وحققت «إعمار للتطوير ش.م.ع»، شركة التطوير العقاري في دولة الإمارات المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARDEV والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، إيرادات إجمالية بقيمة 8.863 مليارات درهم (2.413 مليار دولار) بنمو نسبته 28% مقارنة بإيرادات السنة المالية 2016 والتي بلغت 6.899 مليارات درهم (1.878 مليار دولار). وحققت «إعمار للتطوير» مبيعات قياسية بقيمة 18.03 مليار درهم (4.91 مليارات دولار) خلال السنة المالية 2017، بنمو نسبته 25% مقارنة بالمبيعات المسجلة في 2016 والتي بلغت قيمتها 14.4 مليار درهم (3.92 مليارات دولار).

وبما يعكس استراتيجية «إعمار» القائمة على تنويع القطاعات، حققت أعمال الشركة في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه إيرادات إجمالية بقيمة 6.351 مليارات درهم (1.729 مليار دولار) أي ما يعادل 34% من إجمالي الإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2017، وبنمو نسبته 6% مقارنة بإيرادات السنة المالية 2016 التي بلغت 5.976 مليارات درهم (1.627 مليار دولار).

ووصلت إيرادات «إعمار» من العمليات الدولية إلى 3.603 مليارات درهم (981 مليون دولار) خلال السنة المالية 2017 بنمو نسبته 35% مقارنة بإيرادات السنة المالية 2016 التي بلغت 2.665 مليار درهم (726 مليون دولار). وتبلغ نسبة مساهمة العمليات الدولية لـ «إعمار» حالياً 19% من إجمالي الإيرادات.

وخلال الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) 2017، حققت «إعمار العقارية» إيرادات بقيمة 5.360 مليارات درهم (1.459 مليار دولار) بنمو نسبته 21% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من 2016 والتي بلغت 4.437 مليارات درهم (1.208 مليار دولار). كما حققت «إعمار» أرباحاً تشغيلية صافية بقيمة 1.357 مليار درهم (369 مليون دولار) خلال الفترة نفسها، بنمو نسبته 5% مقارنة بصافي الأرباح التشغيلية المسجلة في الربع الرابع من عام 2016.

التزام بتعزيز القيمة

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، إن مبادرات النمو الاستراتيجي التي أطلقتها الشركة، بما في ذلك إدراج «إعمار للتطوير» بالتزامن مع توسعة العمليات في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، هي تجسيد لالتزام «إعمار» بتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصالح.

وأضاف العبار: «يعكس نمو أعمالنا في كافة الأسواق خلال عام 2017 نجاح خططنا التي تركز على تقديم أساليب حياة عصرية نوعية، ترسي معايير جديدة في مجالات التصميم وجودة البناء والمرافق، مما يعزز اهتمام المستثمرين. وفي الإطار ذاته، ترسم أعمالنا في مجال مراكز التسوق ملامح جديدة لقطاع تجارة التجزئة لكونها وجهات متكاملة للتسوق والترفيه. كما واصلت أعمال «إعمار»في قطاع الضيافة والترفيه نموّها من خلال توسعة النطاق الجغرافي لعملياتنا وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء».

وتابع العبار قائلاً: «لدينا مشاريع مهمة قيد التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية، وسنواصل العمل انطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى بناء المستقبل، بما يجسّد الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما نلتزم بدعم مسيرة النمو التحولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبذل كل جهد ممكن لترسيخ موقعها كوجهة أولى للأعمال والترفيه والاستثمار».

نشاط



»نمو إيرادات السنة المالية 2017 بنسبة 21% إلى 18.812 مليار درهم (5.122 مليارات دولار)

»عمليات الشركة في قطاعي مراكز التسوق والضيافة والترفيه تساهم بنسبة 34% من إجمالي الإيرادات مع 6.351 مليارات درهم (1.729 مليار دولار)

»نجاح عملية إدراج «إعمار للتطوير ش.م.ع» في سوق دبي المالي عبر بيع 20% من أسهم الشركة من خلال طرح أولي عام

»توزيع أرباح نقدية استثنائية بقيمة 4 مليارات درهم (1.089 مليار دولار) من عائدات الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير»

مفاهيم جديدة في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة

أعلنت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS) والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق إيرادات بقيمة 3.629 مليارات درهم (988 مليون دولار) خلال السنة المالية 2017، بنمو نسبته 12% مقارنة بإيرادات عام 2016 والتي بلغت 3.227 مليارات درهم (879 مليون دولار). واستقبلت مراكز التسوق والمراكز التجارية التابعة للشركة 130 مليون زائر خلال عام 2017، بنمو نسبته 4% مقارنة بعدد الزوار في عام 2016 والذي بلغ 125 مليون زائر.

واستقطب «دبي مول»، أكبر مشاريع «إعمار مولز»، 80 مليون زائر خلال عام 2017 محافظاً على المعدلات التي حققها سنوياً منذ عام 2014. ومن المقرر افتتاح توسعة منطقة الأزياء في «دبي مول» ومركز«قرية الينابيع» الجديد خلال العام الحالي. وبالإضافة إلى الحي التجاري المميز المخطط له في خور دبي والتوسعة المستمرة لـ «دبي مول»، أعلنت «إعمار» عن إطلاق «دبي هيلز مول» في «دبي هيلز استيت»، كما وسّعت الشركة نطاق عملياتها في قطاع تجارة التجزئة والترفيه في الأسواق العالمية مع افتتاح «إعمار سكوير مول» في تركيا خلال السنة المالية 2017.

وسجلت أعمال «إعمار» في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إيرادات بقيمة 2.722 مليار درهم (741 مليون دولار) خلال السنة المالية 2017.

وعلى امتداد علاماتها التجارية الثلاث- «العنوان للفنادق والمنتجعات»، و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، إضافة إلى «روڤ للفنادق» المشروع المشترك مع «مِراس»- سجلت أعمال «إعمار» في قطاع الضيافة معدلات إشغال بنسبة 79% متفوقة على المعدلات السائدة ضمن القطاع في دبي.

وافتتحت «مجموعة إعمار للضيافة» ثلاثة فنادق جديدة خلال عام 2017، وهي «العنوان بوليفارد» في وسط مدينة دبي، و«روڤ المدينة الطبية»، و«روڤ المركز التجاري»، وتخطط لافتتاح العديد من الفنادق الجديدة الأخرى خلال السنوات المقبلة. ولدى المجموعة عدد من المشاريع الفندقية الجاري تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى أسواق عالمية تشمل المملكة العربية السعودية، ومصر، والبحرين، وتركيا، والمالديف.