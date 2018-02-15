هبوط طفيف في أسواق الأسهم وسط تباين نتائج شركات العقار

أغلقت أسواق الأسهم بالمنطقة الحمراء في ختام تداولات أمس وسط تباين في أداء الأسهم القيادية بعد نتائج متفاوتة للشركات بين الربح والخسارة، فيما هبطت السيولة دون 400 مليون درهم لتواصل مسلسل التراجع المستمر متجاهلة المحفزات الإيجابية.

وتراجع سوق دبي 0.16% أو ما يعادل 5.34 نقاط ليغلق عند 3336.12 نقطة مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة، بينما حد صعود «أرابتك» و«دبي للاستثمار» و«دبي الإسلامي» من وتيرة التراجع. وفقد سوق أبوظبي 11.54 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليصل إلى 4588.86 نقطة مع تراجع أسهم البنوك يقودها «بنك أبوظبي الأول» واستقرار أسهم «أدنوك للتوزيع» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

وبلغت سيولة السوقين نحو 390.15 مليون درهم بواقع 292.45 مليون درهم في دبي و97.7 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 216.15 مليون سهم منها 185.2 مليوناً في دبي و30.95 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4313 صفقة. وتداول المستثمرون أسهم 69 شركة ارتفعت أسعار 26 سهماً وتراجع 26 آخرون فيما بقي 17 سهماً دون تغيير.

تباين

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن سوق دبي شهد أداءً مستقراً في تداولات الأمس وسط تباين في أداء أرباح بعض الشركات العقارية، حيث أظهرت «أرابتك» تحولاً إيجابياً بينما زادت وتيرة خسائر «دريك آند سكل» وهو ما وضع ضغوطاً على معنويات المستثمرين.

وقاد سهم «إعمار العقارية» هبوط سوق دبي بعد انخفاضه بنسبة 2.8% رغم إعلان الشركة نمو أرباحها الصافية إلى 5.704 مليارات درهم، وتصدر السهم النشاط بالقيم بعد تداول 12 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون درهم. كما هبط سهم «الاتحاد العقارية» 1.98% بعد تسجيل الشركة خسائر بنحو 2.37 مليار درهم. وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي» أن تراجع سوق دبي دون خط الدفاع الأول عند 3305 نقاط قد يضغط مرة أخرى على مستوى الدعم القوي عند 3265 نقطة والذي من الضروري المحافظة على الإغلاق فوقه لتجنب الهبوط القوي، في حين قد نرى بعض محاولات الصعود كحركة تصحيحية باتجاه 3415 نقطة.

وصعد سهم «أرابتك القابضة» بنسبة 2.86% بعد تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية محققة 123.05 مليون درهم أرباحاً في العام الماضي، وزاد سهم «دريك آند سكل» 0.54% رغم ارتفاع خسائرها إلى 1.39 مليار درهم في 2017.

وأوضح دياب أن سوق أبوظبي فقد زخمه التصاعدي متوقعاً بعض التذبذبات في المرحلة القادمة مع استمرار حالة الترقب لمحفزات جديدة ودخول سيولة أجنبية قد تساعد في بناء مراكز جديدة، مضيفاً أن كسر مؤشر أبوظبي لمستوى الدعم عند 4530 نقطة قد يحفز على رؤية موجة بيع جديدة نحو 4480 نقطة وربما 4440 نقطة، بينما يحتاج المؤشر لكسر حاجز المقاومة الأولي عند 4615 نقطة لمعاودة المحاولة للقفز فوق منطقة المقاومة عند 4670 -4715 نقطة.

وضغط على أداء سوق أبوظبي انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.44% وتصدر النشاط بالقيم بنحو 44.93 مليون درهم، إلى جانب هبوط سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 0.21% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.73% و«بنك أبوظبي التجاري» 0.95% و«بنك الفجيرة الوطني» 9.91%.

وتصدر سهم «إشراق العقارية» نشاط السوق بالأحجام بعد تداول 4.9 ملايين سهم وأغلق مرتفعاً 1.43%، إلى جانب ارتفاع سهم «منازل العقارية» بنسبة 1.75% و«بنك الاتحاد الوطني» بنسبة 1%.

عقود

ارتفعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 4095 عقداً بقيمة 1.007 مليون درهم من خلال 10 عمليات، وارتفعت عقود «داماك العقارية» بنسبة 0.91% و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.86% و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.48%.

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