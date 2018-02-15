600 مليون استثمارات «أدنيك للتأمين» محلياً في 2017

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، ثالث أكبر شركة تأمين في الإمارات، نمواً في صافي أرباحها بنسبة 11% إلى 227.3 مليون درهم بنهاية العام الماضي 2017، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% من رأس المال، كما كشفت الشركة عن حجم استثماراتها في السوق المحلي، والذي بلغ نحو 600 مليون درهم.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «واصلت الشركة تحقيق نتائج اكتتاب وربحية قوية خلال 2017. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم نجاح تنفيذ استراتيجية الشركة.

وبالرغم من التحديات التي تواجهها أسواق التأمين، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملتزمون بتطبيق أفضل معايير التميز وتحقيق نمو مستدام في الأرباح. إن من أولوياتنا ضمان أن تظل الشركة واحدة من الشركات الرائدة في السوق الإقليمي من خلال القدرة على الابتكار وتقديم الخدمات المتميزة». وبحسب بيانات الشركة، نما إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 11.3% لتصل إلى 2.64 مليار درهم في 2017، بينما بلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 47% عن عام 2017 مقارنة مع 44% للفترة نفسها من عام 2016.

استثمارات

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي للشركة، على هامش مؤتمر صحفي للشركة أمس، إن استثمارات الشركة بما في ذلك الودائع النقدية والحسابات المصرفية والاستثمارات العقارية ارتفعت بنسبة 8% لتصل إلى 3.39 مليارات في 2017.

وأضاف إدريس أن استثمارات الشركة في القطاع العقاري تقدر بنحو 27% من إجمالي محفظتها الاستثمارية وهو ما يأتي بالتوافق مع قوانين هيئة التأمين والتي تلزم الشركات باستثمارات عقارية لا تزيد على 30%.

وأوضح إدريس أن الشركة لديها تنوع في الاستثمارات من بينها نحو 600 مليون في السوق المحلي، إضافة إلى 616.9 مليوناً استثمارات في السندات بزيادة 48.9% عن عام 2016. وأشار إدريس إلى تحقيق الشركة نمواً جيداً في الأقساط المكتتبة على الرغم من تطبيق استراتيجية اكتتاب متحفظة، مرجعاً السبب في النمو إلى ارتفاع أسعار وثائق التأمين إضافة إلى زيادة عدد الوثائق، حيث عززت الشركة أداءها المالي والتشغيلي على المدى البعيد.

وتوقع إدريس أن تواصل الشركة تحقيق نمو في أرباحها مستقبلاً، مشيراً إلى أن 2018 سيشهد نمواً إيجابياً على صعيد حجم الأعمال والأرباح في ظل التوقعات المتفائلة لسوق التأمين الإماراتي عموماً.

ربح الاكتتاب

وبلغ صافي ربح الإكتتاب عن العام الماضي نحو 304 ملايين درهم مقابل 342.6 مليون درهم للفترة نفسها من 2016، وارتفع صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 12% لتبلغ 114.2 مليون درهم لعام 2017 مقابل 102.4 مليون درهم لعام 2016.

وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 191 مليون درهم لعام 2017، مقابل 239.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، والتي تبرز ارتفع مدى الكفاءة التشغيلية، وارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 8.7% لتبلغ 118.4 مليون درهم.

وبلغت الأرصدة النقدية للشركة 705.4 ملايين درهم في 2017، مقارنة مع 1.03 مليار درهم، كما في 2016، وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 3.2% لتصل إلى 6.7 مليارات درهم في2017.