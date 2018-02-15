2.8 مليار درهم صافي أرباح «داماك العقارية» العام الماضي

أعلنت أمس «داماك العقارية»، عن نتائجها المالية لعام 2017، والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 7.5 مليارات درهم، وهو يمثل زيادة 4% عن العام الماضي، وصافي أرباح بواقع 2.8 مليار درهم.

كما أعلنت داماك أنها تجاوزت معلماً مهماً على مستوى الشركة والقطاع، في عدد الوحدات المسلّمة، بتسجيل 20236 إجمالي الوحدات المسلّمة حتى 31 ديسمبر 2017.

وقد بلغ إجمالي الأرباح لعام 2017 3.6 مليارات درهم، وهو ما يعكس انخفاض 9% مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت الهامش الأرباح الإجمالية إلى 48.8٪ مقابل 55.9٪ في العام الماضي. ويعزى تراجع هامش الربح بشكل رئيسي إلى عمليات تسليم المشاريع الدولية خلال العام، حيث يبقى هامش ربح المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة صحياً عند 52.1٪.

بلغت قيمة المبيعات المحجوزة لشركة «داماك العقارية» 7.5 مليارات درهم، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ 7 مليارات في 2016. كما قامت الشركة خلال ذات الفترة بتسليم 2304 وحدة، ليصل بذلك إجمالي الوحدات المسلمة إلى 20236 وحدة حتى الآن.

وبلغ إجمالي الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك 7.5 مليارات درهم. كما بلغ إجمالي الدين 4.8 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2017. وتمثل نسبة القروض لرأس المال 0.34 مقابل نسبة 0.30 لسنة المنتهية بــ 31 ديسمبر 2016. بلغت ربحية السهم الواحد 0.46 درهم إماراتي خلال عام 2017. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم إماراتي، بواقع 0.25 درهم للسهم، وذلك بعد موافقة على هذه التوصية من قبل الجهات الحكومية المختصة، والمساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

زيادة الطلب

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» تعليقاً على النتائج،: «يواصل سوق العقارات في دبي النمو مع عودة زيادة الطلب إلى السوق، وهذا ينعكس في مبيعاتنا المحجوزة. ولا تزال توقعاتنا إيجابية على المدى المتوسط والطويل، مدعومة بـاستمرار الطلب المحلي واهتمام أقوى من قبل المستثمرين الدوليين. حيث إن تستمر مشاريعنا الرئيسية في دبي، مثل «داماك هيلز» و«أكويا أكسجين» و«أيكون سيتي» في استقطاب إعجاب الوافدين والمستثمرين الدوليين على حد سواه، في حين أن منتجاتنا المتنوعة وعروضنا، سواء كانت جاهزة أو على الخارطة، لا تزال تجذب مجموعة واسعة من المشترين».

كما عملت «داماك العقارية»على توسيع عروضها من الفلل في «أكويا أكسجين» الذي يعد ثاني مشاريعها السكنية الرئيسية في منطقة «دبي لاند» ؛ إذ شمل ذلك طرح فلل جديدة مصممة خصيصاً للمشترين ممن ينشدون الحصول على قيمة مجزية مقابل استثمارهم في هذا المشروع السكني، الذي يضم مجتمعاً متكاملاً للغولف. فبتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة «روبيرتو كافالي» أطلقت فلل «جست كافالي» التي تمتاز بتصاميمها الفريدة والتي حققت نجاحاً كبيراً.

وخلال عام 2017، قامت «داماك العقارية» بتسليم 2،034 وحدة، بما فيها 1،452 وحدة في «داماك هيلز» و 852 وحدة في مشاريعها الدولية، كمشروع «داماك إسكلوسيفا» في المملكة العربية السعودية المكوّن من برجين ( 454 وحدة)، ومشروع «ذا هايتس» في الأردن المكوّن من 3 أبراج (398 وحدة) والذي يعتبر أول مشروع للشركة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة.

علاوةً على ذلك، عملت «داماك العقاريّة» على تعزيز أنشطتها في مجال التأجير، حيث اشتملت محفظة التأجير التابعة لها على 328 وحدة سكنية في مشروع «داماك هيلز»، والتي تم تأجير 97% منها حتى اليوم. كما باشرت الشركة عملياتها التشغيلية في فندق «داماك ميزون رويال ذا ديستنكشن» الذي يضم 305 غرفة في»داون تاون دبي«، مما يرفع إجمالي عدد الفنادق التي تشغلها الشركة إلى 6 فنادق.

تواصل الأعمال

كما تتواصل الأعمال لبناء حوالي 6500 فيلا وشقة في مشروع «أكويا أكسجين»، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل على قدمٍ وساق لاستكمال ملعب الغولف والبنية التحتية المجتمعية، ويوفر هذا المشروع مجموعة متنوعة من المنافذ المجتمعيّة مثل المراكز الصحية ومنافذ البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مرافق الضيافة والمطاعم والمقاهي، والتي تمر بمراحل مختلفة من التخطيط والإنجاز.

واختتم سجواني حديثه بالقول:«نتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساعدتنا في تحقيق النجاح خلال عام 2017، وأخص بالذكر موظفينا وشركاءنا التجاريين على الجهود الحثيثة الذي بذلوها في هذا الإطار».