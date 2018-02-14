38.5 ملياراً أرباح 17 بنكاً وطنياً بنمو 8.7 %

قفزت أرباح 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 38.47 مليار درهم عن العام الماضي بنمو 8.7% أو ما يعادل 3.09 مليارات مقارنة بنحو 35.38 مليار درهم عن العام 2016.

وأظهر مسح لـــ «البيان الاقتصادي» ارتفاع أرباح 6 بنوك مدرجة في دبي نحو 16.7 مليار درهم، بزيادة 15.8% مقارنة بنحو 14.45 مليار درهم في 2016، بينما بلغت أرباح 11 بنكاً مدرجاً في أبوظبي 21.7 مليار درهم بزيادة 3.8% مقارنة بنحو 20.9 ملياراً في 2016.

ووصلت حصة المصارف الأربعة الإسلامية وهي: «دبي الإسلامي» و«مصرف الإمارات الإسلامي» و«بنك أبوظبي الإسلامي» و«مصرف الشارقة الإسلامي»، إلى 7.98 مليارات درهم في 2017 بنمو 21.5% مقارنة بنحو 6.57 مليارات درهم في 2016. وقال محللون لــــ «البيان الاقتصادي»، إن النتائج الجيدة للبنوك الوطنية تؤكد قوة ملاءتها المالية وقدرتها على مجابهة التحديات في أصعب الأوقات التي جاءت بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته على مدار ثلاثة سنوات متتالية.

وبحسب المسح، جاء بنك أبوظبي الأول في الصدارة من حيث الربحية بعدما حقق نحو 10.9 مليارات درهم مقارنة بنحو 11.32 مليار درهم في 2016. وفى المرتبة الثانية جاء بنك الإمارات دبي الوطني، بعدما حقق أرباحاً صافية بنحو 8.34 مليار درهم في العام الماضي بنمو قدره 15.3% مقارنة بنحو 7.239 مليارات درهم في 2016.