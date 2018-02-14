محمد بن زايد: مستمرون في تهيئة البيئة المثالية للأعمال

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال استقباله جان لوميير رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» المصرفية الفرنسية التي افتتحت لها مؤخراً فرعاً في سوق أبوظبي العالمي استمرار أبوظبي في خطواتها لتهيئة البيئة المثالية لاستقطاب الشركات المرموقة التي تنشد النمو والتوسع في أعمالها المالية والتجارية.

وبحث سموه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» سبل تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري بين الهيئات والمؤسسات المالية في كل من دولة الإمارات وفرنسا.