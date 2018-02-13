أرباح «إعمار مولز» تنمو 11% وتتجاوز ملياري درهم

حققت «إعمار مولز» صافي أرباح تجاوز ملياري درهم في 2017 بنمو 11% مقارنة بصافي أرباح 1.8 مليار درهم في 2016.
كما حققت «إعمار مولز» خلال 2017 إيرادات بقيمة 3.6 مليارات درهم بنمو 12% مقارنة بإيرادات 2016 التي بلغت 3.2 مليارات درهم.
وخلال الربع الرابع سجلت أرباحاً صافية بقيمة 574 مليون درهم بنمو 18% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث البالغة 485 مليون درهم ونمو 27% مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من 2016 والذي بلغ 452 مليون درهم.
ووصلت إيرادات الربع الرابع 2017 إلى 1.1 مليار درهم بنمو نسبته 29% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من 2017 والبالغة 876 مليون درهم، ونمو 35% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت 835 مليون درهم.