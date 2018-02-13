60 مليار ريال تكلفة قطار الحرمين السريع

أعلن مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع السابق الدكتور بسام غلمان أن التكاليف المالية لمشروع القطار تجاوزت 60 مليار ريال.

وقال غلمان في محاضرة علمية قدمها في مسرح كلية الهندسة والعمارة الاسلامية بجامعة أم القرى اليوم أنه تم تنفيذ 138 جسرا و850 عبارة تصريف مياه للأمطار والسيول إضافة إلى أكثر من 60 مليون متر مكعب من اعمال الحفر و63 مليون متر مكعب من القطع صخري والردم وجرى تصنيع وتوريد 35 قطارا كهربائيا يتكون كل قطار من رأسين محركين وثلاث عشرة مقطورة ويستوعب كل قطار 417 راكبا.

وأشار إلى الانتهاء من كامل المسار على طول 450 كيلومترا بمسار سكة حديدية مزدوجة تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ ونوه إلى أنه عند بدء التشغيل التجاري بكامل طاقة المشروع سيكون بالإمكان تسيير سبعة قطارات في الساعة بين مكة وجدة.