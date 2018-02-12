لاغارد تلتقي قيادات نسائية وسيدات أعمال في الإمارات

عقدت وزارة المالية مجموعة من الجلسات واللقاءات خلال زيارة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، للدولة، استهلت بجلسة حوارية للشباب، وغداء عمل ولقاء القيادات النسائية وسيدات الأعمال في الدولة، إضافة إلى جلسة حوارية حول الاستدامة. تأتي الجلسات واللقاءات على هامش مشاركة الوزارة في كل من أعمال منتدى المالية العامة في الدول العربية، والقمة العالمية للحكومات.

حضر الجلسة الحوارية للشباب مع مدير عام صندوق النقد الدولي، معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي شما المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب، و16 شاباً من الكفاءات المتميزة في الإمارات والدول العربية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة من الشركات المعنية بقضايا الشمولية المالية وتوظيف الشباب، إذ شهدت الجلسة مناقشة العديد من المحاور الحيوية الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع بين الشباب، والتحديات التي تواجه فئة الشباب في سعيهم ليكونوا الرواد في بناء مستقبل أفضل لهم ولأوطانهم.

وتحاورت مدير عام صندوق النقد الدولي مع الشباب المشاركين، واطلعت على تجاربهم وتطلعاتهم المستقبلية، حيث طرحت مرئياتها ورؤيتها حول التحديات التي يواجهها جيل الشباب وآفاق مستقبلهم وأطر توفير الوظائف لهم، كما ناقشت الجلسة سياسات الشمولية المالية التي تعمل على توفير وظائف للأجيال القادمة، فضلاً عن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

وأكد الطاير أهمية إتاحة الفرصة للشباب لمناقشة أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية، والتباحث حول التحديات التي تواجههم في بناء مستقبلهم. وقال: تواصل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بذل مختلف الجهود، ووضع الخطط التي تحقق الشمولية المالية وتتيح لجيل الشباب إيجاد فرص عمل ووظائف مستدامة لهم ولأجيال المستقبل، حيث تعد فئة الشباب الشريحة الأوسع في المنطقة العربية، ويشكلون اللبنة الرئيسية في بناء المستقبل والعامل الرئيسي الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

قيادات نسائية

وعقدت الوزارة لقاء جمع مدير عام صندوق النقد الدولي بالقيادات النسائية وسيدات الأعمال في الدولة اللواتي التقين بحضور معالي ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي حصة بوحميد، وزير تنمية المجتمع، ومعالي جميلة المهيري، وزير الدولة لشؤون التعليم العام، و ومعالي مريم المهيري، وزير دولة للأمن الغذائي، ومنى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، والدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام دبي الذكية، وشمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وفاطمة الجابر، عضو مجلس الإدارة في مجموعة الجابر، وسناء باجرش المدير التنفيذي لـ«براند موكسي»، إضافة لمجموعة من سيدات الأعمال ممن يتبوأن مناصب ومسؤوليات في الإدارة العليا في عدد من الشركات والمؤسسات الفاعلة في الدولة.

وتمت مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة العالمية، والوضع الاقتصادي في الدولة، والمساهمات التي تقدمها القيادات والكفاءات النسائية الإماراتية لدعم عملية التنمية، واستعراض الجهود التي تبذلها الإمارات على مختلف المستويات لتمكين المرأة ورفع مساهماتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع الطاير: يحظى موضوع تمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة باهتمام كبير؛ لإيمان القيادة الرشيدة بأهمية المرأة كونها شريكاً رئيساً في عملية البناء والتنمية، إذ تواصل الحكومة سعيها لوضع القوانين وتطوير المبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين، والوصول بالدولة إلى قائمة الدول الأولى في المؤشرات العالمية للتوازن بين الجنسين.

استدامة

فيما نظمت الوزارة جلسة حوارية حول الاستدامة بمشاركة مدير عام صندوق النقد الدولي، وحضور معالي الدكتور أحمد الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي سارة الأميري، وزير دولة لشؤون العلوم المتقدمة، بمشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء، ومجلس علماء الإمارات، وشركة مصدر. استعرضت الجلسة الجهود الحكومية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل الكوادر الوطنية المستقبلية وإطلاق المشاريع المستقبلية، ضمن الخطط الاستراتيجية للدولة 2021 و2071.، ومناقشة سبل تحقيق التوازن بين الضرورات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للارتقاء بنوعية الحياة، وآلية تعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد وخلق وترسيخ ثقافة حياتية تضمن صدارة دولة الإمارات في مجال الاستدامة على المستوى الاقليمي والعالمي.

واختتم الطاير قائلاً: تحظى قضايا الاستدامة باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، التي تؤمن بضرورة العمل لتحقيق مستقبل صديق للبيئة، حيث أدرجت الأجندة الوطنية مؤشرات عدة ضمن خطط الدولة الاستراتيجية 2021 ومئوية الإمارات 2071، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وزيادة كفاءة الموارد التقليدية والجديدة.

إنجازات

تم خلال الجلسات إبراز إنجازات الدولة في مجال المهارات المتقدمة والخطط التشغيلية لتمكين وتأهيل الأجيال القادمة وإرساء آليات متطورة ومبتكرة لتحقيق الاستدامة، ومناقشة الاستثمار في العقول البشرية والتحديات العلمية، التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، للتحول من مستخدمي المعرفة إلى منتجي المعرفة وخلق بيئة محفزة للبحث العلمي.