5.7 مليارات درهم أرباح «إعمار» في 2017

أعلنت «إعمار العقارية»، تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 1.55 مليار دولار (5.69 مليارات درهم) في 2017.

وتزيد أرباح الشركة، المشيدة لأطول برج في العالم، خلال العام الماضي بنحو 8% مقارنة بالأرباح المحققة في العام السابق عليه.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إن تصريح رئيسها «محمد العبار» خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي حول أن الأرباح 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) عن 2017 تقريبية.

ولفتت الشركة إلى أن المبلغ المذكور للأرباح النقدية عن العام الماضي، هو عبارة عن الأرباح قبل احتساب بيانات الإهلاك واستهلاك الدين، وليست الأرباح الصافية.

مبيعات

وكانت إعمار قد كشفت في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» تحقيقها مبيعات بلغت 18 مليار درهم تقربياً خلال العام الماضي 2017، مقابل 14.4 مليار درهم مبيعات عام سجلتها في 2016.

فيما قال محمد العبار، في تصريحات صحافية، إن الشركة حققت نمواً بين 20 و25% على أساس سنوي، فيما سجلت نمواً للمبيعات في خانة العشرات في كل ربع من الأرباع الثلاثة الأولى من العام المنتهي.

وأَضاف أن نظرته إيجابية للسوق العقارية، مبيّناً أن الأسواق التي تعمل فيها «إعمار» لا تزال في حاجة إلى تطوير الكثير من أعمال البنية التحتية.