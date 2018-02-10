ودائع القطاع الخاص في المصارف تتجاوز تريليون درهم

ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة على أساس سنوي 13.5% لتصل إلى 212 مليار درهم مقابل نحو 186.8 مليار في نهاية 2016 و157.4 مليار في نهاية 2015، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

واستحوذت البنوك الوطنية على الحصة الكبرى من الودائع الحكومية بنحو 210.1 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي 13.3% مقابل 185.5 مليار في نهاية 2016 و155.6 مليار في نهاية 2015، بينما بلغت الودائع الحكومية لدى البنوك الأجنبية نحو 1.9 مليار درهم بزيادة على أساس شهري 5.6% مقابل 1.8 مليار في نوفمبر وبزيادة على أساس سنوي 46.2% مقابل 1.3 مليار في نهاية 2016.

وبحسب بيانات المصرف المركزي ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس شهري 1% مقارنة بنحو 991.1 مليار في نوفمبر السابق عليه، وبارتفاع على أساس سنوي 2.1% مقارنة بنحو 980.5 مليار في نهاية 2016 ومقابل 923.8 مليار في نهاية 2015.

وحصدت البنوك الوطنية نصيب الأسد من إجمالي ودائع القطاع الخاص لترتفع إلى 842.6 مليار درهم بزيادة على أساس شهري 0.7% مقابل 836.7 مليار في نوفمبر بزيادة على أساس سنوي 2.4% مقابل 822.8 ملياراً في نهاية 2016 بينما بلغت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الأجنبية نحو 158.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر.