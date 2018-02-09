16.7 مليار درهم إيرادات «طاقة» بنمو 3%

أعلنت «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتمتلك عمليات في 11 دولة، أمس، عن نتائجها المالية الأولية وأبرز إنجازاتها التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إذ حققت الشركة أرباحاً بقيمة 9.5 مليارات درهم في العام الماضي، بزيادة 11% مقارنة بعام 2016، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

فيما بلغت الأرباح العائدة لمساهمي الشركة 171 مليون درهم عام 2017، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 16.7 مليار درهم بنمو 3% مقارنة بعام 2016، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، مما انعكس إيجاباً على أداء أعمال الشركة في قطاع النفط والغاز، بينما لم يشهد قطاع الكهرباء والمياه أي تغيير.

ووصلت التدفقات النقدية الحرة إلى 7.2 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي السيولة عند وضعية قوية لتصل إلى 15.4 مليار درهم، بما في ذلك سيولة نقدية ومكافئ نقدي بقيمة 4.2 مليارات درهم وتسهيلات ائتمانية متاحة (غير مسحوبة) بقيمة 11.2 مليار درهم.

تحديات السوق

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «طاقة»: «نجحت (طاقة)في التعامل بحكمة مع الكثير من التحديات التي تخللت بيئة السوق المتقلبة، وقد انعكست مرونة الشركة وقدرتها على الصمود من خلال نتائجها المالية الأولية الجيدة لعام 2017، ولذلك فإن تحقيقها ربحاً صافياً خلال عام 2017 هو إنجاز بارز ومهم.

واستفادت أعمالنا في قطاع النفط والغاز من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، إلى جانب استمرار التطبيق الناجح لبرنامجنا الخاص بضبط التكاليف، في حين واصلت أعمالنا في قطاع الكهرباء والمياه تحقيق أداء تشغيلي ومالي قويين.

وتركز الشركة حالياً على تحسين عوائد جميع أصولها العالمية، مع مواصلة أداء دور رئيس في دفع عجلة التطور الاقتصادي في أبوظبي، وترسيخ مكانتها لاعباً رائداً في قطاع الكهرباء والمياه على مستوى المنطقة».

إنجازات تشغيلية

وسجل قطاع الكهرباء والمياه من عمليات الشركة عالمياً أداءً تشغيلياً قوياً، إذ أنتجت عملياتها 89،846 غيغاوات/‏ ساعة من الكهرباء، و49،4692 مليون غالون إمبراطوري من المياه المحلاة، مما يضع (طاقة) في قائمة أكبر خمسة وعشرين منتجاً على مستوى العالم.

وشهدت نسبة الجاهزية الفنية للشركة عالمياً انخفاضاً طفيفاً، إذ وصلت إلى 92.1% خلال عام 2017 مقابل 93.6% في عام 2016، وهذا يرجع جزئياً إلى التوقفات المفاجئة في محطة توليد الكهرباء في غانا وفي مصهر صحار للألمنيوم.

وأنتجت عمليات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة 64,064 غيغاوات/‏ساعة من الكهرباء، و249،469 مليون غالون إمبراطوري من المياه المُحلّاة، إذ تواصل الشركة دورها في توفير الغالبية العظمى من احتياجات أبوظبي من الكهرباء والمياه.

النفط والغاز

بلغت أحجام الإنتاج 126,200 برميل من النفط المكافئ يومياً في 2017، بانخفاض نسبته 8% مقارنة بعام 2016 (إذ بلغ 137,300 برميل من النفط المكافئ يومياً). ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الطبيعي في الإنتاج، والخفض المسبق في النفقات الرأسمالية، إلى جانب الصيانة الدورية المقررة لمنصة بحر الشمال.

وزادت هوامش العمليات لكل برميل مدفوعة بارتفاع الأسعار المحقّقة والحفاظ على كفاءة التكاليف.

وبدأ إنتاج النفط من حقل «أتروش» في إقليم كردستان العراق خلال شهر يوليو 2017، وبدأت الشركة تسلّم أولى دفعاتها المستحقة من حكومة إقليم كردستان العراق.