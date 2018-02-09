الصين تستثمر 800 مليون دولار في كيزاد

تستثمر 12 شركة صينية أكثر من 800 مليون دولار في مشروع يتعلق بمبادرة الحزام والطريق في أبوظبي، ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات إلى خلق 2000 وظيفة.

وقالت وكالة أنباء شينخوا إن الشركات الصينية من مقاطعة جيانغسو وقّعت اتفاقيات مع المؤسسة الإقليمية للتعاون الخارجي والاستثمار، المسؤولة عن تطوير 2.2 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خليفة الصناعية الحرة (كيزاد).

وسوف تقوم الصين ببناء مجمع التعاون الصناعي داخل «كيزاد» لدعم التعاون، في إطار مبادرة الحزام والطريق. وأعلنت حكومة مقاطعة جيانغسو أنها سوف تبني المجمع الصناعي في إطار المبادرة، لجذب الشركات من داخل المقاطعة وخارجها.