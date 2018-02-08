هزاع بن زايد يشهد تدشين مشروع الفاهد السكني

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التدشين الرسمي لمشروع الفاهد، الذي يتوقع أن يصبح المشروع السكني الرائد في الإمارة بموقعه المتميز على الواجهة البحرية. وسيضم المشروع فللاً فاخرة تتميز بتصميمها المستدام ومرافقها العصرية التي توفر للسكان نمط حياة متوازناًَ في وئام مع الطبيعة.

يقع المشروع الفريد والمتكامل في موقع استراتيجي بين جزيرتي ياس والسعديات على مقربة من طريق الشيخ خليفة بن زايد السريع، مما سيضمن سهولة الوصول إلى وسط مدينة أبوظبي وجزيرة المارية ومطار أبوظبي الدولي. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطوير منطقة المرسى التي ستضم 301 فيلا فاخرة وتسعة مبانٍ سكنية تتكون من 671 شقة منها 15 وحدة تاون هاوس تطل على المرسى. شهد حفل التدشين عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وقال سعيد عيد الغفلي رئيس مجلس إدارة شركة الفاهد للتطوير: تشرفنا بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد لحفل تدشين مشروع «الفاهد»، وتزخر مدينة أبوظبي بالعديد من الجزر والسواحل الممتدة ومشروع «الفاهد» سيكون إضافة مميزة للسوق العقاري إذ سيقدم لسكانه تجربة حقيقية لنمط الحياة البحرية.

وذكر جلال كليب، الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي للشركة أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي من خلال توفير وحدات سكنية حصرية ومصممة وفق أعلى معايير الجودة والأناقة والفخامة وتستهدف فئة العائلات التي تبحث عن أسلوب حياة عصري على الواجهة البحرية مع مراعاة الخصوصية التامة، مضيفاً أن تصميمه العمراني يجمع ما بين عناصر التراث والترفيه والفخامة والهدوء.

وسيضم المشروع عقارات سكنية وتجارية ومنتزهاً وفللاً فاخرة بإطلالات ساحرة على مياه زرقاء صافية وشواطئ رملية بيضاء ومناظر طبيعية خلابة لغابات القرم المجاورة.