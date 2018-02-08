حمدان بن راشد: منتدى المالية العامة يحفّز النمو الاقتصادي العربي

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية منتدى المالية العامة في الدول العربية باعتباره منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية.

وقال سموه: «يشهد الاقتصاد الكلي العالمي والإقليمي تطورات كبيرة وعلى مختلف المستويات، حيث نشهد اليوم عصر الاقتصاد الرقمي والعملات الافتراضية، التي ستفرض بدورها اتجاهات جديدة لإدارة المرحلة القادمة وتوجيهها بما يدعم الاقتصادات العربية، التي تعمل بدورها أيضاً على اعتماد الإصلاحات النقدية والمالية ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

كما رحب سموه بكرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي الوزراء المشاركين في المنتدى، متمنياً أن يخرج المنتدى بتوصيات تتناسب مع طموحات الشعوب العربية.

وتشارك وزارة المالية في تنظيم منتدى المالية العامة في الدول العربية للمرة الثالثة على التوالي، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمزمع عقده بعد غد السبت في دبي.

وسيعقد المنتدى بحضور ومشاركة معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وكرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية في الدول العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كما تنظم الوزارة مجموعة من الفعاليات على هامش زيارة كرستين لاغارد للدولة.

وستقام الدورة الثالثة من منتدى المالية العامة في الدول العربية تحت عنوان «إصلاح المالية العامة في الدول العربية: التحديات والفرص»، حيث ستناقش جلسات المنتدى تحديات السياسات المالية العامة في إطار التطورات الراهنة على صعيد استراتيجيات زيادة الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق، كما سيتم التطرق للجهود التي تبذلها حكومات الدول العربية لتطوير سياساتها وتطبيق الإصلاحات الرامية لتعزيز استدامة الإيرادات العامة والاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل.

وستتناول جلسات المنتدى جملة من المواضيع ذات الاهتمام لدول المنطقة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية الكلية وتأثيرها على الدول العربية، وأطر رفع كفاءة الإنفاق العام والاتجاهات الحديثة والتحديات المستقبلية، فضلاً عن مناقشة آلية استدامة اصلاحات الدعم الحكومي في المنطقة والثورات الرقمية في مجال المالية العامة. وسيختتم المنتدى باجتماع الطاولة المستديرة الوزاري.

وستنظم وزارة المالية في نفس يوم انعقاد المنتدى مجموعة من الفعاليات على هامش زيارة كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي للدولة، في مقدمتها جلسة حوارية للشباب بحضور وبمشاركة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، حيث ستتطرق الجلسة إلى دور الشباب في قيادة المستقبل ومكانتهم كعنصر رئيسي وفاعل في مشاريع التنمية، إلى جانب مناقشة قضايا الشمولية المالية وأثرها في توفير الوظائف للأجيال القادمة.

وستعقد وزارة المالية غداء عمل للقيادات النسائية وسيدات الأعمال في الدولة مع مدير عام صندوق النقد الدولي لمناقشة التطورات العالمية وآخر المستجدات على الساحة الدولية والوضع الاقتصادي في الدولة، إلى جانب استعراض إسهامات الدولة في تعزيز مكانة المرأة واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين.

وستنظم وزارة المالية جلسة حوارية حول الاستدامة مع مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها قضايا الاستدامة في دولة الإمارات، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أكثر استدامة، إلى جانب إدراج الأجندة الوطنية لعدة مؤشرات ضمن خطط دولة الإمارات الاستراتيجية 2021 ومئوية الإمارات 2071، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وزيادة كفاءة الموارد التقليدية والجديدة.