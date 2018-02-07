«المركزي» يطلق مبادرة لإعداد استراتيجية وطنية حول أنظمة الدفع

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبادرة لتطوير استراتيجية وطنية لأنظمة الدفع في الدولة.

وتهدف هذه المبادرة إلى وضع دولة الإمارات في مقام الطليعة من حيث الابتكار، وتأسيس أنظمة دفع على مستوى عالمي تركز على العملاء وتمكّن من إجراء عمليات الدفع على نحو آمن وفعال سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود. وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة دعمَ عملية الانتقال إلى مجتمع غير نقدي.

وخفض تكلفة المدفوعات المحلية والمدفعات عبر الحدود، وتشجيع الابتكار، والارتقاء بالدولة الى مصاف الدول الرائدة في مجال أنظمة الدفع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.

تسريع

وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي: في السنوات القليلة الماضية، قامت العديد من الدول في العالم بتسخير التكنولوجيا لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق التحول المنشود في اقتصاداتها. وإننا في دولة الإمارات، ندرك بأن تمكين عمليات الدفع التي تركز على العملاء سوف يسهم في تحسين المستوى العام للتنافسية الاقتصادية، وتعزيز استفادة القطاعين العام والخاص.

وفي نفس الوقت دعم برنامج الحكومة الذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما سينتج عنه الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية وبتكلفة تنافسية، وكذلك انخفاض تكلفة المعاملات، وارتفاع مستوى الكفاءة، وتحسن دورات التحصيل، وتوفر قنوات دفع أكثر ابتكاراً.

قيادة

ومن منطلق دوره كمسؤول عن أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة، ونظراً للأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، فسيقوم المصرف المركزي بقيادة عملية إنجاز الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع. وسيتم ضمن هذه الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها التحقق من أن أنظمة الدفع مشبوكة فيما بينها، ومنظمة على نحو جيد، بالإضافة إلى دعم عملية تحول الدولة إلى مجتمع غير نقدي على المدى الطويل.

وفي سياق دعمه المتواصل للأجندة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سيقوم المصرف المركزي في اطار هذه المبادرة بالتشاور والتعاون مع جميع الشركاء المعنيين في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والسلطات الرقابية الأخرى، والمؤسسات المالية وغير المالية، وشركات الاتصالات، والقطاع الصناعي، وغيرها.