«المركزي» يؤكد ارتفاع ملاءة الجهاز المصرفي المحلي

أكد المصرف المركزي ارتفاع رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس ربعي بنسبة 3.2% إلى 337.7 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 327.1 مليار بنهاية الربع الثالث، وبارتفاع على أساس سنوي 9.7%، مقابل 307.8 مليارات بديسمبر 2016.

وذكر المصرف في تقرير أصدره أمس، حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال بالإمارات خلال الربع الرابع 2017، أن معدل كفاية رأس المال ارتفع إلى 18.9% بنهاية ديسمبر، مقابل 18.7% بنهاية الربع الثالث، و18.9% بديسمبر 2016، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17.4% بنهاية الربع الرابع مقابل 17.1% بنهاية الربع الثالث و17.3% بنهاية 2016.

وبين المركزي أن ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين بلغت 1627.3 مليار درهم، بزيادة 2% في نهاية الربع الرابع 2017، مقارنة بارتفاع 3.6% في نهاية الربع الرابع من 2016 إلى 1562.9 مليار درهم. وارتفعت ودائع المقيمين فقط 2% إلى 1435.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بينما زادت ودائع غير المقيمين 1.8% إلى 191.6 مليار درهم.

خطط

واستمرت البنوك الوطنية في تنفيذ خططها للتوسع في مجال «الصيرفة الذكية»، وخفض فروعها التقليدية، فأظهرت بيانات المصرف المركزي، أن البنوك الوطنية قلصت عدد فروعها بالدولة إلى 771 فرعاً بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 810 فروع في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ومقارنة بنحو 846 فرعاً في نهاية ديسمبر 2016، ما يعني أن البنوك أغلقت نحو 75 فرعاً على مدار عام.

وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك إلى 36 وحدة مقابل 33 وحدة في ديسمبر 2016، بزيادة 3 وحدات إلكترونية، وبلغ عدد مكاتب الصرف 51 مقابل 76 مكتباً، فيما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة بالدولة إلى 5302 جهاز بنهاية ديسمبر 2017، مقابل 5243 جهازاً بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة 59 جهازاً.

وبقي عدد بنوك دول التعاون محلياً عند 6 بنوك لها أربعة فروع، بينما زاد عدد البنوك الأجنبية من 20 إلى 21 بنكاً، بعدد 78 فرعاً، وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 31 وحدة إلى 25 وحدة.

وبلغ عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف 21 شركة استثمار مالية، و9 مكاتب للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، وبلغ عدد بنوك الأعمال 12 بنكاً و27 شركة تمويل و96 مكتب تمثيل بنوك و132 صرافة.

أصول البنوك

وارتفعت أصول البنوك العاملة بالدولة 2% إلى 2695 مليار درهم، مقارنة بارتفاع 2.5% في نهاية الربع الرابع من 2016، وعلى مدار 2017، ارتفعت أصول البنوك العاملة بالدولة بنسبة 4%.

وبين التقرير أن التغيرات ارتبطت بارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.04% في نهاية الربع الرابع من 2017 ليصل إلى 1580.7 مليار درهم.

وأشار إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفع 1% إلى 347.7 مليار درهم في الربع الرابع 2017، مقارنة بارتفاع 3.1% في نهاية الربع الرابع من 2016، نتيجة ارتفاع الأرصدة في الحساب الجاري والودائع لدى البنوك بالخارج 6.2% وبنحو 15.1 مليار درهم، على الرغم من انخفاض في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 10.4% ما يعادل 9.8 مليارات، وانخفاض في الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 20.7% ما مقداره 1.7 مليار.

ارتفاع

ذكر التقرير أن عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية ارتفع إلى 134 شركة في نهاية العام الماضي، موزعة بواقع 69 شركة في سوق أبوظبي بقيمة سوقية تبلغ 460.9 مليار درهم، و65 شركة في سوق دبي المالي بقيمة سوقية تبلغ 386.2 مليار درهم.