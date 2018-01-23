أسواق الأسهم تنتظر دعم النتائج والتوزيعات

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس أمام ضغوط البيع مع تراجع معظم الأسهم القيادية بعد وتيرة صعود استمرت عدة أسابيع متتالية، في ظل سيطرة الحذر والترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً للمزيد من النتائج المالية للشركات والتوزيعات النقدية السنوية.

وهبط سوق دبي بنسبة 0.31% أو ما يعادل 11 نقطة ليغلق عند 3501.33 نقطة مواصلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط تراجع أسهم «بنك دبي الإسلامي» و«إعمار»، إضافة إلى هبوط «دريك آند سكل» و«الاتحاد العقارية».

وخسر سوق أبوظبي 6.98 نقاط أو ما نسبته 0.15% ليغلق عند 4629.24 نقطة متنازلاً عن أعلى مستوياته في 9 أشهر ونصف مع هبوط أسهم «بنك أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار العقارية»، بينما قلص صعود «اتصالات» من وتيرة هبوط السوق.

وتخطت سيولة السوقين 500 مليون مع بلوغها 515.2 مليون درهم بواقع 372.7 مليوناً في دبي و142.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 218.3 مليون سهم منها 161 مليوناً في دبي و57.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4536 صفقة.

هبوط

وقال عصام قصابية المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، هبطت أسواق الأسهم المحلية أمس إثر تعرض بعض الأسهم القيادية لعمليات بيع بعد وتيرة صعود طويلة استمرت لعدة أسابيع متتالية منذ انطلاق العام الجاري.

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»: نعتقد أن الوضع في أميركا خصوصاً فيما يتعلق بإغلاق الحكومة الأميركية بفعل الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضايا اقتصادية وسياسية يلقي بظلال سلبية على معنويات المستثمرين في العالم والمنطقة ولذلك هناك حالة من الترقب والحذر.

وضغط على سوق دبي انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.41% إلى 7.25 دراهم مع تصدره النشاط من حيث القيم بنحو 119 مليون درهم، إضافة إلى تراجع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.07% بعد موجة صعود الأسبوع الماضي أعقبت تحقيقه نتائج سنوية فاقت توقعات المحللين.

كما هبط سهم «دريك آند سكل» بنسبة 2.28% و«سوق دبي المالي» 0.87% و«الاتحاد العقارية» 0.7%، وتصدر سهم «دي إكس بي» النشاط من حيث الاحجام بنحو 20.1 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 3.45%.

نتائج

وأوضح قصابية أن السيولة في السوق المحلية لا تزال ضعيفة في انتظار النتائج الجديدة للشركات المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن نتائج البنوك التي أعلنت في الأيام الماضية كانت قوية وجيدة وبالتالي لا يوجد مبررات لضغوط البيع في الوقت الراهن.

واستبعد وجود عمليات جني أرباح حالياً لا سيما وأن مكاسب المؤشرات والأسهم منذ مطلع العام الجاري لم تصل إلى حد التشبع الصعودي، حيث لا يزال هناك المزيد من المكاسب المتوقعة للأسواق المحلية خلال العام الجاري.

وجاء تراجع سوق العاصمة بضغط هبوط سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.44% مع تصدره النشاط من حيث القيم بنحو 28.7 مليون درهم، إضافة إلى هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.73% و«الدار العقارية» بنسبة 0.43%.

بينما تصدر سهم «منازل» نشاط السوق من حيث الاحجام بنحو 8.4 ملايين سهم وأغلق متراجعاً 1.69% إلى جانب تراجع سهم «إشراق» 1.6% و«رأس الخيمة العقارية» 1.22% في مقابل استقرار «دانة غاز» وصعود «اتصالات» بنحو 0.28%.

عقود

وتباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 10860 عقداً بقيمة 1.641 مليون درهم من خلال 19 عملية، وتراجعت عقود «أدنوك» بنسبة 0.735 وعقود «الاتحاد العقارية» 0.7% وعقود «الدار العقارية» 0.43%، بينما ارتفعت عقود «دي إكس بي» و«داماك» بنحو 3.44% و0.3% على التوالي، واستقرت عقود «أرابتك» و«جي اف اتش» دون تغيير.

أجانب

اتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي أمس نحو الشراء بعد مشتريات تخطت 178 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 169.4 مليوناً بصافي شرائي 8.59 ملايين، بينما مال الاستثمار المؤسسي نحو البيع بمبيعات 176.1 مليوناً مقابل مشتريات بأكثر من 160 مليوناً بصافي بيعي 16.08 مليون درهم.

■أعلنت شركة «دريك آند سكل» عن مجمعها السكني العمالي الجديد في دبي في إطار مساعيها لتعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية وتسليم المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد في دولة الإمارات مع الحفاظ على زخم استكمال عملية إعادة هيكلة الدين التي ساهمت في الحصول على خطوط ائتمانية وتسهيلات بنكية جديدة لمحفظة المشاريع.

إفصاحات

■ حصلت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لتجديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها لمدة ستة أشهر.

■ أفادت شركة «الفجيرة» الوطنية للتأمين باستقالة سليمان موسى الجاسم عضو مجلس الإدارة اعتباراً من 6 ديسمبر الماضي.

■ يعقد مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات اجتماعاً في 31 يناير الجاري للنظر في النتائج المالية لعام 2017 والتوزيعات المقترحة عن السنة ذاتها وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.