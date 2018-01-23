«بلوم» تضيف 3182 وحدة سكنية لدبي وأبوظبي

تنجز "بلوم القابضة" حاليا إجراءات التحول لشركة مساهمة عامة لتكون جاهزة للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام المقبل.

صرح بذلك أمس سامح مهتدى الرئيس التنفيذي للمجموعة في مؤتمر صحفي في أبوظبي للإعلان عن نتائج المجموعة للعام الماضي.

وشدد مهتدى على أن المجموعة التي تضم 18 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، تهدف من وراء الإدراج زيادة رأس مالها حتى تتوسع في مشاريعها داخليا وخارجيا.

وقال" ندرس الإدراج ونستعد لذلك، وقد نعلن الاكتتاب العام عام 2019 أو ما بعده وننظر إلى حالة الأسواق بعمق ليكون قرارنا صائبا، ورأينا أن السوق مناسب حاليا لإدراج عدد كبير من الشركات خاصة بعد طرح شركة أدنوك للتوزيع".

وأوضح سامح مهتدى أن مبيعات الشركة لعام 2017 نمت بنسبة 10% مقارنة بعام 2016 كما ارتفع دخلها بنسبة 12% خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن مشاريع الشركة في دبي وأبو ظبي تضيف للسوق العقاري في الإمارتين نحو 3182 وحدة سكنية.

وأرجع مهتدى النتائج الإيجابية للشركة إلى تحسن أنشطة المبيعات في القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة، والتوسع في شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والضيافة.

وذكر أن العام الجاري هو عام تسليم مشاريع الشركة في أبوظبي والبالغ عددها 4 مشاريع، تضم نحو 882 وحدة وتشمل مشاريع فايه الذي يمثل المرحلة الرابعة من حدائق بلوم، وبارك فيو، سوهو سكوير في جزيرة السعديات إضافة إلى فندق أديشن الفاخر ما يعزز من سمعة بلوم كمطور عقاري.

وذكر أن مشاريع الشركة في دبي والتي تضم بلوم هايتس وبلوم تاورز وستلا يتم إنجازها بوتيرة سريعة لتكون جاهزة قبيل إكسبو 2020، وأوضح أن الشركة انتهت من إنجاز الطابقين الأوليين من مشروع بلوم هايتس، متوقعا الانتهاء منه أواخر العام المقبل.

كما تم اختيار المقاول الرئيسي لمشروع بلوم تاورز وتم الاتفاق مع المقاول على إنجاز المشروع مايو 2020 بدلا من ديسمبر 2020 حتى يكون جاهزا قبل بدء فعاليات إكسبو 2020، كما ستبدأ الأعمال الإنشائية لمشروع ستلا في دبي قريبا بعد حل مشكلة المياه الجوفية التي كانت تعيق تنفيذه ومن المقرر تسليمه خلال 30 شهرا أو أقل من ذلك.

ونوه إلى أن مشاريع الشركة في دبي تضيف 2300 وحدة سكنية لسوق دبي العقاري مؤكدا أن سوق دبي العقاري سينشط بصورة كبيرة قبيل إكسبو 2020، وذكر أن الشركة طرحت للمشترين خيار تأثيث وتأجير الوحدات السكنية التي يملكونها وفق نسبة إدارة جيدة.

وتحدث سامح مهتدى حول كيفية تعامل المجموعة مع ضريبة القيمة المضافة قائلا" لم نلاحظ أية سلبيات على شركات المجموعة، وفي قطاع المقاولات والعقارات أضاف المقاولون النسبة المحددة 5% ونأمل أن تسترد شركات المقاولات النسبة المدفوعة قبل شهرين بدون تأخير حتى لا تتأثر أعمالها، كما قامت شركة بلوم العقارية بإضافة النسبة على عقود الصيانة وتأجير المكاتب التجارية والتشغيل أيضا، ونأمل أن ترد الجهات الحكومية نسبة الضريبة للمقاولين".