الذهب يسجل أكبر تراجع له خلال 6 أسابيع

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب في ختام التعاملات الأميركية اليوم الخميس، بعد خمسة أيام من الارتفاع المطرد.

وتراجع سعر الذهب اليوم بواقع 12 دولار أي بنسبة 0.9% إلى 1327.20 دولارا للأونصة تسليم فبراير المقبل، بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر خلال الأيام الماضية.

وكان تراجع السعر اليوم هو الأكبر في يوم واحد منذ 6 أسابيع.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل الأميركية تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير الحالي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي 45 عاما.

وقالت الوزارة إن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 220 ألف طلب، بانخفاض بواقع 41 ألف طلب عن إجمالي العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، وكان 261 ألف طلب، وفقا للبيانات الأولية.

وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 250 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

