الذهب إلى أعلى سعر في 4 أشهر

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب، أول من أمس، ارتفاعاً جديداً لليوم الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، في أعقاب صدور بيانات التضخم الأميركية، أي قبل نحو 4 أشهر ونصف الشهر. يأتي ذلك فيما يتوقع المحللون إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي على أسعار الفائدة الحالية خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل استمرار معدل التضخم المنخفض في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب أول من أمس بواقع 12.4 دولاراً، أي 0.9%، إلى 1322.4 دولاراً تسليم فبراير المقبل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.