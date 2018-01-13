الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي أمس لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر حيث ساعد هبوط الدولار على قيادة المعدن الأصفر صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1328.84 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1330.34 دولاراً للأوقية.

والمعدن الأصفر مرتفع 0.7 % هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ تلك التي انتهت في 14 أبريل.

وزاد المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1329 دولاراً للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات كبرى، إلى أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 91.689 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 % في التعاملات الفورية إلى 17.11 دولاراً للأوقية. والفضة على مسار تسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع بانخفاض نسبته 0.6 % منذ بداية الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.7 % ليلامس أعلى مستوياته منذ 11 سبتمبر عند 991.40 دولاراً للأوقية. ويتجه البلاتين إلى تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي بارتفاع نسبته 1.9 % منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1088.50 دولاراً للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1075.50 دولاراً للأوقية يوم الخميس.