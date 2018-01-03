الأسهم تستهل 2018 بمكاسب 7.6 مليارات درهم

قفزت مكاسب الأسهم المحلية فوق 7.6 مليارات درهم أمس، في مستهل جلسات التداول لعام 2018، بعد مكاسب قوية، بدعم من الأسهم القيادية عموماً، وخاصة في قطاعي العقارات والبنوك، في حين واصلت السيولة تأثرها بعطلات رأس السنة الميلادية.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.22%، محققاً أكبر مكاسب يومية منذ منتصف يوليو، مع ارتفاع قوي لسهم «إعمار العقارية»، إضافة إلى مكاسب «دبي الإسلامي» و«أرابتك» و«دبي للاستثمار».

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.99%، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة، ومحققاً أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر الماضي، بدعم رئيس من صعود أسهم «الدار» و«بنك أبوظبي الأول». وبلغ إجمالي سيولة التداول 345.6 مليون درهم، منها 253.3 مليوناً في دبي، و92.34 مليوناً في أبوظبي، إذ تم التعامل على 277.8 مليون سهم، منها 180.09 مليوناً في دبي، و97.7 مليوناً في أبوظبي، وسط توقعات بانتعاش قوي للسيولة في المرحلة المقبلة، في ظل وجود عدة محفزات مرتقبة، كما يشكّل موسم النتائج السنوية المقرر الإفصاح عنها في المرحلة المقبلة عامل دعم قوي لأداء الأسواق.

وتم تنفيذ 3859 صفقة، إذ توزعت المكاسب السوقية بواقع 4.13 مليارات درهم لأسهم دبي، و3.5 مليارات لأسهم أبوظبي.