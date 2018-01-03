7.6 مليارات مكاسب الأسهم في أولى جلسات 2018

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 7.6 مليارات درهم في نهاية تداولات أولى جلسات 2018 أمس، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقارات والاستثمار.

فيما بقيت مستويات السيولة دون المأمول في ظل غياب بعض المستثمرين بسبب عطلات رأس السنة الميلادية. وصعد سوق دبي 1.22% أو ما يعادل 41.1 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ منتصف يوليو الماضي، ليغلق عند 3411.17 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر.

مكاسب

وربح سوق أبوظبي 43.55 نقطة أو ما نسبته 0.99%، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة ليستقر عند 4441.99 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر بدعم من صعود أسهم «الدار العقارية» وبنك أبوظبي الأول.

وبلغت سيولة السوقين 345.6 مليوناً بواقع 253.3 مليون بدبي و92.34 مليوناً بأبوظبي، وتم تداول 277.8 مليون سهم منها 180.09 مليوناً في دبي و97.7 مليوناً بأبوظبي من خلال 3859 صفقة، وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 4.13 مليارات لأسهم دبي و3.5 مليارات لأسهم أبوظبي.

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية: جاءت بداية العام إيجابية في سوق الأسهم بعد مكاسب قوية بدعم من الأسهم القيادية عموماً، خصوصاً في قطاعي العقارات والبنوك. وأضاف رشاد لـــ «البيان الاقتصادي»: رغم الأداء القوي أمس لكن لا تزال السيولة عند مستويات منخفضة لكن نتوقع انتعاشة قوية للسيولة في الفترة القادمة في ظل وجود عدة محفزات مرتقبة.

وقادت الأسهم الكبرى صعود سوق دبي مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 3.6% وذراعيها «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» بنحو 3.93% و2.82%.

إضافة إلى مكاسب سهم «بنك دبي الإسلامي» 0.81% و«أرابتك القابضة» 0.42% و«دبي للاستثمار» 0.42%. وتصدر سهم «جي اف اتش» نشاط السوق من حيث القيم بأكثر من 44.4 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 1.33%، وكان سهم «ديار للتطوير» الأنشط بالأحجام بعد تداول 55 مليون سهم بقيمة 27.8 مليوناً وأغلق مرتفعاً 3.47%.

وجاء صعود سوق أبوظبي بدعم رئيسي من ارتفاع سهم «الدار العقارية» 2.27% وبنك أبوظبي الأول 1.95% إلى جانب استقرار سهم «اتصالات» دون تغيير، فيما ربحت أسهم «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» نحو 2.65% و2.63% على التوالي.

وتصدر سهم «منازل العقارية» نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تداول 69.4 مليون سهم بقيمة 40.6 مليوناً من خلال 341 صفقة ليغلق مرتفعاً 7.14% ومستحوذاً على 44% من سيولة السوق.

شراء

واتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 152.37 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 118.19 مليوناً بصاف شرائي 34.17 مليوناً، كما اتجه الاستثمار المؤسسي نحو الشراء بعد مشتريات بنحو 127.16 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 94.5 مليوناً بصافي شراء 32.5 مليوناً.

وفي أبوظبي، وصلت مشتريات الأجانب إلى نحو 40.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 35.1 مليوناً بصافي شراء بلغ 5.6 ملايين .

توعية

أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه في حال كان لدى المستثمر أي استفسار يتعلق بشركة مساهمة مدرجة يملك أسهمها، فيمكنه الحصول على معلومات عن الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

إفصاحات

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