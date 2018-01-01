أبلغت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، جميع المسافرين على متن طائراتها بأن جميع الرحلات القادمة والمغادرة من البحرين قد تم الغاؤها حتى إشعار آخر بسبب الضباب الكثيف المستمر الذي يغطي المملكة والذي يؤثر بشدة على الرؤية.
ونصحت الشركة المسافرين خلال الـ 24 ساعة القادمة التأكد من موقع الناقلة الالكتروني قبل السفر، أو الاتصال بمركز الاتصال العالمي لطيران الخليج قبل التوجه الى المطار.
طيران الخليج تلغي جميع الرحلات القادمة والمغادرة من والى البحرين بسبب الضباب
أبلغت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، جميع المسافرين على متن طائراتها بأن جميع الرحلات القادمة والمغادرة من البحرين قد تم الغاؤها حتى إشعار آخر بسبب الضباب الكثيف المستمر الذي يغطي المملكة والذي يؤثر بشدة على الرؤية.