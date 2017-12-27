جني الأرباح يعيد الأحمر إلى الأسواق

تراجعت أسواق الأسهم في ختام تداولات أمس مدفوعة بعمليات بيع محدودة لجني الأرباح، طالت غالبية الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار مع توجه الأجانب نحو البيع، فيما تراجعت السيولة دون 500 مليون درهم وسط عزوف بعض المستثمرين قبل عطلات رأس السنة الميلادية.

وهبط سوق دبي بنسبة 0.68% أو ما يعادل 22.79 نقطة ليغلق عند 3332.21 نقطة مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» و«أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي»، بينما فقد سوق العاصمة 18.6 نقطة أو ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4319.81 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم «اتصالات» و«بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

وبلغت السيولة الكلية في السوقين نحو 465.3 مليون درهم بواقع 373.4 مليونا في دبي و91.8 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 291.7 مليون سهم منها 217.08 مليونا في دبي و74.6 مليونا في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3959 صفقة.

وقال محمد الأعصر مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، أغلقت الأسهم المحلية أمس في المنطقة الحمراء مع تضررها من هبوط الأسهم القيادية في ظل غياب المحفزات وقرب عطلات رأس السنة الميلادية.

وقاد سهم «إعمار العقارية» هبوط سوق دبي بعد تراجعه بأكثر من 2% متصدراً النشاط من حيث القيم بنحو 104.4 ملايين درهم بعد تداول 15.24 مليون سهم، كما هبطت أسهم «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي» بنحو 1.67% و1.24% و0.48% على التوالي.

صدارة النشاط

وحلق سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة النشاط من حيث الأحجام بعد تخطيها 54.5 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.97% مستمراً في صعوده للجلسة الخامسة على التوالي نحو أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضي بدعم الأنباء المتعلقة بطرح أسهم «سيرفو» التابعة في سوق دبي العام المقبل.

وأضاف الأعصر لــــ «البيان الاقتصادي»، إن سيولة الأسهم رغم هبوطها دون الــ 500 مليون لكنها لا تزال عند مستويات مقبولة نسبيا مقارنة بجلسة مطلع الأسبوع والتي سجلت انخفاضاً ملحوظاً هو الأدنى منذ سنوات عدة، مشيراً إلى وجود حالة من العزوف لدى بعض المستثمرين انتظاراً لبداية العام الجديد وبدء موسم النتائج السنوية وتوزيعات الأرباح.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض أسهم «اتصالات» و«بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» بنحو 0.88% و0.49% و0.46% على التوالي، بينما استمر «دانة غاز» في تصدره لنشاط السوق من حيث القيم والأحجام بنحو 27.16 مليون درهم بعد تداول 34.9 مليون سهم من خلال 207 صفقات وأغلق مستقراً دون تغيير.

وتوقع الأعصر ان تحقق الأسواق المحلية انتعاشة كبيرة في تداولات العام المقبل خصوصا مع استقرار أسعار النفط وهدوء التوترات الجيوسياسية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ولفت إلى أن دعم الأسواق سيأتي من أسهم البنوك والعقار والتي عادة ما تشهد نشاطاً كبيراً في بداية كل عام.

أجانب

اتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد مبيعات جاوزت 120 مليون درهم مقابل مشتريات بنحو 104.3 ملايين بصافٍ بيعي 15.7 مليوناً، ومال الاستثمار المؤسسي أيضا نحو البيع بمبيعات 185.7 مليونا مقابل مشتريات بنحو 167.9 مليونا بصافٍ بيعي 17.79 مليون درهم. وفي أبوظبي، حقق الأجانب مبيعات بنحو 34.02 مليون درهم مقابل مشتريات 29.1 مليوناً بصافٍ بيعي 4.9 ملايين درهم.

266.8

أتم مصرف الشارقة الإسلامي تحويل صكوك إلى 266.8 مليون سهم عادي لصالح صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وأضاف المصرف، في إفصاح لسوق أبوظبي، أن أسهمه ارتفعت بعد التحويل من 2.668 مليار إلى 2.934 مليار مع حصة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بنسبة 9.09% في رأس المال المدفوع للمصرف.

كان المصرف وقع نهاية الأسبوع الماضي اتفاقية مع صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي لإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للمصرف بقيمة 267 مليون درهم وبقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم.

*إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة «دبي للاستثمار» غداً لمناقشة ميزانية عام 2018 ومتابعة أنشطة وأداء الشركة.

أعلنت شركة «دار التكافل» أن مجلس إدارتها سيتخذ قراراً بالتمرير في 2 يناير المقبل للموافقة على فتح نقاط بيع للشركة وفقاً لقرار الهيئة بشأن ترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين.

أفادت شركة «دار التأمين» أنها ستعقد اجتماع جمعية عمومية في 10 يناير المقبل للموافقة على شراء حصة بنسبة 51.94% من عقار في مدينة أبوظبي مملوك من قبل «دار التمويل».

ذكرت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية أن شركتها التابعة «المشاريع المتحدة للخدمات الجوية قامت بتوقيع عقد تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات بقيمة 50.1 مليون دينار مع «الأهلي الكويتي» لاستكمال التزامات «يوباك» الاستثمارية والتمويلية تجاه تطوير مشروع ريم مول في أبوظبي.