1.7 مليار مكاسب عودة الانتعاش للأسهم

عادت أسواق الأسهم إلى الصعود، واستردت بعض نشاطها أمس لتربح أكثر من 1.7 مليار درهم مع إغلاقها في المنطقة الخضراء وسط عمليات شراء انتقائي على بعض الأسهم القيادية والدفاعية في قطاعات العقار والبنوك والطاقة، بفعل ظهور بعض المحفزات الإيجابية، وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة بعد تخطيها حاجز 500 مليون.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.18% أو ما يعادل 6.19 نقاط ليغلق عند 3355 نقطة مع ارتفاع أسهم «الاتحاد العقارية» و«أرابتك» و«بنك الإمارات دبي الوطني»، فيما ربح سوق العاصمة 12.9 نقطة أو ما نسبته 0.3% ليستقر عند 4338.42 نقطة مع ارتفاع أسهم «اتصالات» و«الدار العقارية» و«دانة غاز».

وبلغت السيولة الكلية في السوقين نحو 544.9 مليون درهم بواقع 386.7 مليون درهم في دبي و158.18 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 503.9 ملايين سهم منها 308.12 ملايين في دبي و195.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4948 صفقة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 1.714 مليار درهم موزعة بواقع 775.9 مليوناً لأسهم دبي و938.6 مليوناً لأسهم أبوظبي، ليصل إلى 843 ملياراً.

محفزات

وقال عصام قصابية المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، استعادت الأسواق المحلية بعضاً من نشاطها في تداولات الأمس مع بدء ظهور محفزات إيجابية تتعلق بالشركات المدرجة منها إعلان «الاتحاد العقارية» عن طرح أسهم شركة تابعة لها بالبورصة.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.58% و«أرامكس» بنسبة 3.19% و«أرابتك القابضة» بنحو 1.7%. وصعد سهم «الاتحاد العقارية» في سوق دبي بأكثر من 3.3%.

وتصدر النشاط في سوق دبي من حيث الأحجام بنحو 93 مليون سهم بقيمة 86.14 مليون درهم مع إعلان الشركة عزمها طرح أسهم شركتها التابعة «سيرفيو» في سوق دبي بالنصف الثاني من 2018. فيما تصدر سهم «جي اف اتش» النشاط من حيث القيم بعد تخطيها 95.7 مليون درهم بتداول 60.6 مليون سهم وأغلق مرتفعاً 1.28%.

وأضاف قصابية لـ«البيان الاقتصادي»: كان هناك أيضاً نشاط في التداولات بسوق أبوظبي بدعم رئيسي من «دانة غاز» مع استمرار ترقب المستثمرين لآخر التطورات في شأن قضية الصكوك، وكذلك النشاط على سهم «إشراق العقارية» بعد حصول الشركة على حق تملك العقارات في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع سهم «اتصالات» بنسبة 0.89% و«الدار العقارية» بنحو 0.46% إضافة إلى المكاسب القوية لسهم «دانة غاز» مع صعوده أكثر من 13% متصدراً النشاط من حيث القيم والأحجام بنحو 106.9 ملايين سهم بقيمة 80.6 مليون درهم من خلال 481 صفقة، كما نشطت التداولات على سهم «إشراق» بعد تخطيها 43.4 مليون سهم بقيمة 31.27 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 4.35%.

وأوضح قصابية أن الأسواق الإماراتية تترقب صعوداً قوياً مع بداية العام المقبل في ظل التوقعات بإقبال المستثمرين على شراء الأسهم واقتناصها عند مستويات السعرية الحالية والتي تعد جاذبة ومغرية خصوصا الأسهم التي ستوزع أرباحاً نقدية جيدة عن عام 2017.

* إفصاحات

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