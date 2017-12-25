746.8 مليار درهم قروض مصرفية للتجارة والصناعة

ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى 2.69 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي فعززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة قيمتها 94.6 مليار درهم بنمو 3.6 % في الـ 11شهراً الأولى من العام الحالي بارتفاع شهري 1.8% بقيمة 48 مليار درهم.

ووفقاً لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.6 تريليون درهم فبلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال الـ 11شهرا 41.1 مليار درهم بنمو 2.6 % بارتفاع شهري 0.7% بقيمة 10.8 مليارات درهم كما ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف في الدولة إلى 1.63 تريليون بارتفاع شهري 32 مليار درهم بنسبة 2 % فاستقطب الجهاز المصرفي 69.5 مليار درهم ودائع جديدة بارتفاع 4.4 % خلال الشهور الـ 11 شهرا الأولى من 2017.

وأشارت إلى أن البنوك العاملة بالدولة رفعت تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي مجددا إلى 746.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر بنمو سنوي 3.9 % بقيمة 27.7 مليار درهم وارتفاع شهري 1.2 % بقيمة 9 مليارات درهم فيما منحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع بلغت 18.4 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الأولى بنمو 2.5 %.

ووفقاً للإحصاءات ارتفعت القروض الشخصية الممنوحة من البنوك إلى 337.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي فضخت البنوك قروضا جديدة للأفراد بقيمة 10.1 مليارات درهم على مدى عام (من نهاية نوفمبر 2016 حتى نهاية نوفمبر 2017) بنمو سنوي 3.1 % وبقيمة 11.2 مليار درهم خلال 11 شهرا بنمو 3.4 % وبقيمة مليار درهم خلال نوفمبر بنمو 0.4 %.

استثمارات

وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة بلغ 313 مليار درهم بارتفاع مليار درهم في نوفمبر بنسبة 0.3 % وارتفاع قيمته 23.1 مليار درهم بنسبة 8.3 % في 11 شهرا وارتفاع سنوي قيمته 29.1 مليار درهم بنسبة 10.3 %.

ووفقا للإحصاءات فإن إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي بلغت 271.6 مليار درهم بارتفاع 2.5 مليار درهم في نوفمبر بنسبة 0.9 % وارتفاع قيمته 11.6 مليار درهم بنسبة 4.5 % في 11 شهرا وارتفاع سنوي قيمته 36.4 مليار درهم بنسبة 15.5 %.

تكلفة الودائع

وارتفع معدل التكلفة على الودائع المصرفية المتمثل في المتوسط المرجح للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة إلى 1.3 % بنهاية الربع الثالث مقابل 1.1 % بنهاية الربع الثاني من 2017 و1.2 % بنهاية 2016 فيما استقر معدل العائد من الإقراض المصرفي المتمثل في المتوسط المرجح للعائد على كلفة القروض القائمة عند 5 % مقابل 5 % بنهاية يونيو بعد أن انخفض إلى 4.9 % بنهاية الربع الأول من 2017 مقابل 5% بنهاية عام 2016.

وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 84.8 % بنهاية الربع الثالث مقابل 85.9 % بنهاية الربع الثاني و85.4 % بنهاية الربع الأول من 2017 مقابل 86.6 % بنهاية 2016 فيما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة بنهاية نوفمبر 17.6 % مقابل النسبة نفسها بنهاية أكتوبر وسبتمبر الماضيين و17.1 % بنهاية النصف الأول و16.8 % بنهاية الربع الأول من 2017 و 16.2 % بنهاية 2016.

وبلغ معدل كفاية رأس المال 18.7 % بنهاية الربع الثالث مقابل 18.5 % بنهاية الربع الثاني و18.6 % بنهاية الربع الأول من 2017 و18.9 % بنهاية 2016 فارتفعت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال إلى17.1% مقابل 16.9 % بنهاية النصف الأول و17.3 % بنهاية 2016.

ائتمان



أوضحت الاحصاءات المصرف المركزي أن حجم الائتمان للقطاع الخاص ارتفع إلى 1.08 تريليون درهم بنهاية نوفمبر بارتفاع سنوي 3.6 % وشهري 0.9 % و2.8 % خلال ال 11 شهرا الأولى من 2017 فيما قلصت البنوك استثماراتها في الأسهم فبلغت 11.8 مليار درهم بانخفاض 300 مليون درهم وتراجع شهري 2.5 %.