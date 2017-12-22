ارتفاع أسواق الأسهم وسط تفاؤل بالإدراجات الجديدة

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك، فضلاً عن تحسن معنويات المستثمرين على وقع الإدراجات الجديدة، ما ساهم في تعزيز عمق الأسواق، وتنويع الخيارات أمام المتعاملين. وصعد سوق دبي بنسبة 0.29 %، أو ما يعادل 9.69 نقاط، ليغلق عند 3365.09 نقطة، مقابل 3355.4 نقطة في الأسبوع السابق عليه، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 2.3%، و«بنك دبي الإسلامي» 0.65 %.

وربح سوق أبوظبي نحو 9.9 نقاط، أو ما نسبته 0.23 %، ليقفز من 4339.22 نقطة، مغلقاً عند 4349.15 نقطة، مع ارتفاع أسهم الاتصالات 0.88 %، والاستثمار 0.76 %، والبنوك 0.44 %. وتراجعت مستويات السيولة إلى 2.47 مليار درهم، بواقع 1.76 مليار في دبي، و716.5 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 1.37 مليار سهم، منها 1.07 مليار في دبي، و300.1 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 19588 صفقة.

وفى جلسة أمس، انخفض سوق دبي بنسبة 0.14 %، مع تراجع أسهم «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية»، فيما هبط سوق أبوظبي 0.23%، مع انخفاض أسهم «أدنوك للتوزيع» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

وقال محلل أسواق المال، مالك الزعبي، استفادت الأسواق المحلية فمن تحسن معنويات المستثمرين، تفاؤلاً بالإدراجات الأخيرة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.

وعزز سهم «اتصالات»، من صعود سوق أبوظبي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.88 %، و«بنك أبوظبي الأول» 0.49 %.